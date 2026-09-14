Aux côtés de macOS 27 Golden Gate, Apple commence à déployer iOS 27, accompagné de watchOS 27, iPadOS 27 et visionOS 27 sur les appareils compatibles.

La principale nouveauté commune à ces mises à jour est Siri AI, la nouvelle version de l’assistant alimentée par l’intelligence artificielle. Elle est disponible dès maintenant en bêta et uniquement en anglais, mais son lancement reste limité géographiquement. En particulier, les utilisateurs de l’Union européenne ne peuvent pas encore profiter de l’ensemble des fonctions de Siri AI.

Apple prévoit d’ajouter le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol en octobre. La prise en charge du français ne signifie toutefois pas nécessairement une disponibilité immédiate de toutes les fonctions dans l’Union européenne, où certaines nouveautés d’Apple Intelligence peuvent faire l’objet d’un calendrier de déploiement distinct.

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Pas de Siri AI en France !

iOS 27 introduit également un nouveau réglage permettant d’ajuster l’opacité de Liquid Glass, avec une interface plus transparente ou au contraire plus givrée selon les préférences. Plusieurs applications intégrées adoptent aussi de nouvelles icônes, tandis qu’Apple ajoute des widgets plus grands et des réglages de volume distincts pour les sonneries, alarmes, minuteurs, alertes et sons système.

De son côté, watchOS 27 enrichit Workout Buddy, ajoute un nouveau geste tactile, améliore Smart Stack et met à jour l’application Localiser.

iPadOS 27 améliore notamment les transferts vers les supports externes, la navigation et le passage entre Wi-Fi et réseau mobile. visionOS 27 profite lui aussi de Siri AI dans les régions compatibles, de nouvelles interactions visuelles avec les notifications et de plusieurs améliorations de l’interface.

iOS 27 est compatible avec les iPhone 11 et modèles plus récents, ainsi qu’avec l’iPhone SE de deuxième génération et les versions suivantes.

Pour les utilisateurs français et européens, iOS 27 est donc bien disponible dès aujourd’hui, mais sa nouveauté phare, Siri AI, reste pour le moment limitée par son déploiement linguistique et géographique.