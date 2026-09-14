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L'ESSENTIEL
  • Le déploiement de macOS 27 Golden Gate réservé exclusivement aux Mac équipés d'une puce Apple Silicon.
  • L'intégration majeure de Siri AI, capable d'exploiter le contexte personnel pour automatiser vos tâches.
  • Une refonte de l'interface Liquid Glass offrant une meilleure lisibilité et des options d'opacité ajustables.
  • Une application Siri dédiée pour retrouver facilement l'historique de toutes vos conversations.
  • Un lancement en version bêta pour l'instant disponible uniquement en langue anglaise.
Brève Il y a 9 min Source : Apple

macOS 27 Golden Gate est disponible avec Siri AI

Apple a publié macOS 27 Golden Gate, sa nouvelle mise à jour majeure pour Mac. Elle introduit notamment Siri AI, plusieurs ajustements de l’interface Liquid Glass et des améliorations de performances.

La mise à jour est compatible avec tous les Mac équipés d’une puce Apple Silicon, mais plus avec les modèles Intel. Apple avait déjà réservé à ces derniers leur dernière grande évolution avec macOS Tahoe l’an dernier.

La principale nouveauté est Siri AI. Le nouvel assistant peut répondre à des questions, exploiter le contexte personnel de l’utilisateur dans des éléments comme les photos ou les e-mails et effectuer certaines actions dans des applications telles que Messages ou Rappels.

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Son lancement reste toutefois limité. Siri AI est proposé dans un premier temps en bêta et uniquement en anglais, avec des restrictions géographiques. Les utilisateurs de l’Union européenne ne disposent donc pas encore de l’ensemble des nouvelles fonctions de Siri AI sur Mac.

Apple prévoit d’étendre progressivement la prise en charge linguistique, notamment au français. L’arrivée du français ne garantit toutefois pas que toutes les fonctions seront immédiatement disponibles dans l’Union européenne, Apple pouvant appliquer un calendrier différent selon les régions.

Apple Siri AI conversation

Pas de Siri AI en France !

Apple ajoute également une application Siri dédiée, qui conserve l’historique des conversations pour faciliter leur consultation. Là encore, son intérêt dépendra de la disponibilité de Siri AI dans la région de l’utilisateur.

macOS 27 apporte aussi plusieurs changements à Liquid Glass, avec une réfraction plus uniforme, un meilleur contraste et un nouveau réglage permettant d’ajuster l’opacité des éléments de l’interface.

Apple a enfin harmonisé le rayon des coins des fenêtres afin de rendre l’interface plus cohérente visuellement.

Pour les utilisateurs français et européens, macOS 27 Golden Gate peut donc être installé dès maintenant, mais sa principale nouveauté, Siri AI, reste pour le moment limitée par son déploiement linguistique et géographique.

Yohann Poiron Je teste tout ce qui se branche Mis à jour il y a à l’instant
Yohann Poiron · Source : Apple · MàJ il y a à l’instant
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