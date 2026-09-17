Honor profite de sa Global Developer Conference pour dévoiler MagicOS 11, la prochaine évolution majeure de son système d’exploitation basé sur Android 17. Au programme : une interface entièrement retravaillée autour d’effets de verre liquide, des animations annoncées plus rapides, une meilleure interopérabilité avec les appareils concurrents et surtout une nouvelle génération de Yoyo beaucoup plus orientée vers l’IA agentique.

MagicOS 11 fera ses débuts sur la future série Honor Magic 9, mais son déploiement a déjà commencé sous forme de bêta sur plusieurs générations de smartphones. Derrière les changements esthétiques, Honor cherche surtout à faire évoluer son système vers une plateforme capable de comprendre des demandes complexes et d’orchestrer automatiquement de nombreux services.

MagicOS 11 adopte à son tour une interface en verre liquide

La transformation la plus immédiatement visible concerne le design. Honor introduit avec MagicOS 11 un nouveau langage graphique reposant sur des effets de verre liquide, avec davantage de transparence, de profondeur et de réactions dynamiques dans les différents éléments de l’interface.

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Cette évolution s’appuie sur les architectures baptisées Luminous et Hummingbird. Honor les présente comme les fondations permettant de rendre l’interface plus dynamique tout en améliorant l’efficacité du système et certaines opérations liées à l’intelligence artificielle.

Les icônes, menus et widgets ont été redessinés pour accompagner cette nouvelle identité visuelle. L’utilisateur peut également modifier la teinte des icônes présentes sur l’écran d’accueil ainsi que celle du dock, renforçant les possibilités de personnalisation.

Honor rejoint ainsi une tendance désormais très visible dans les systèmes mobiles. Transparences, matériaux translucides et interfaces capables de réagir davantage au contenu deviennent progressivement un langage graphique commun à plusieurs plateformes.

Cependant, le défi consiste à éviter que ces effets ne se traduisent par une interface plus lourde. Honor affirme justement avoir travaillé sur ce point.

Des animations jusqu’à 20 % plus rapides malgré les nouveaux effets

MagicOS 11 ne se contente pas d’ajouter des transparences et des animations plus sophistiquées. Honor annonce que les animations peuvent être jusqu’à 20 % plus rapides que sous MagicOS 10.

Comme toujours avec ce type de chiffre communiqué par un constructeur, il faudra attendre les tests sur les appareils définitifs pour déterminer dans quelles situations ce gain est réellement perceptible.

L’objectif est néanmoins intéressant. Les interfaces mobiles modernes deviennent graphiquement plus complexes au moment même où les utilisateurs attendent une réactivité immédiate. Les effets de profondeur et de transparence n’ont d’intérêt que s’ils ne ralentissent pas l’ouverture des applications ou les transitions quotidiennes.

Les architectures Luminous et Hummingbird doivent précisément permettre à Honor de mieux coordonner rendu graphique, animations et ressources système. Cette optimisation sera particulièrement importante pour les anciens smartphones qui recevront MagicOS 11. Une interface spectaculaire sur les futurs Magic 9 ne suffira pas si les appareils des générations précédentes subissent une baisse de fluidité après la mise à jour.

Yoyo devient un véritable agent capable d’enchaîner 100 actions

L’autre transformation majeure se trouve du côté de Yoyo, l’assistant de Honor. La nouvelle version ne se limite plus à répondre à des questions ou à déclencher quelques fonctions du smartphone. Honor affirme que son assistant peut désormais intervenir dans plus de 1 000 scénarios et fonctionner avec plus de 10 000 services IA tiers, même si une grande partie de cet écosystème concerne pour l’instant le marché chinois.

Le chiffre le plus révélateur concerne cependant la longueur des tâches. Yoyo serait capable de gérer des processus complexes comportant jusqu’à 100 actions successives. Cette capacité rapproche MagicOS 11 de la nouvelle génération d’interfaces agentiques qui commencent à apparaître chez plusieurs constructeurs. L’objectif n’est plus de demander au smartphone d’ouvrir une application, mais de lui décrire un résultat et de le laisser déterminer les étapes nécessaires.

Une tâche pourrait ainsi nécessiter de récupérer des informations dans un service, les analyser, ouvrir une autre application puis poursuivre automatiquement le processus sans demander à l’utilisateur de piloter chaque étape.

Le nombre maximal d’actions est évidemment moins important que leur fiabilité. Un agent capable d’enchaîner 100 opérations devient réellement utile uniquement s’il comprend correctement les permissions, sait gérer les erreurs et peut reprendre une tâche lorsqu’une application ne répond pas comme prévu.

Honor devra donc démontrer que Yoyo progresse autant sur la robustesse que sur la longueur des chaînes d’actions.

Storage Space 2.0 veut récupérer jusqu’à 60 Go sans supprimer de fichiers

MagicOS 11 introduit également une fonction beaucoup plus pragmatique : Storage Space 2.0. Honor utilise un système de compression sans perte pour réduire l’espace occupé par certaines données. Selon l’entreprise, la technologie pourrait libérer jusqu’à 60 Go de stockage dans certaines configurations.

Le chiffre maximal dépendra naturellement de la quantité et du type de données présentes sur le smartphone. Un appareil disposant de peu de fichiers compressibles ne récupérera évidemment pas plusieurs dizaines de gigaoctets par magie. L’approche reste néanmoins pertinente à mesure que photos, vidéos, applications et modèles d’intelligence artificielle occupent davantage d’espace.

L’exécution locale de fonctions IA ajoute notamment de nouveaux besoins en stockage. Certains modèles doivent être présents directement sur l’appareil, tandis que les données associées aux applications continuent elles aussi de grossir. Optimiser automatiquement l’espace disponible devient donc un moyen de prolonger la durée de vie pratique d’un smartphone sans demander constamment à l’utilisateur de supprimer ses contenus.

Honor devra surtout montrer quel impact cette compression peut avoir sur les performances lorsqu’un fichier doit être récupéré ou utilisé rapidement.

Honor améliore les échanges avec Apple, Xiaomi, OPPO et vivo

MagicOS 11 poursuit également l’ouverture de l’écosystème Honor vers les appareils concurrents. La mise à jour améliore le partage de fichiers et l’association avec les appareils Apple, mais également avec les smartphones de Xiaomi, OPPO et vivo. Cette interopérabilité prend une importance croissante en Chine, où plusieurs constructeurs cherchent à réduire les barrières historiques entre leurs écosystèmes. Les utilisateurs ne restent pas nécessairement équipés d’une seule marque pour leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur ou leurs accessoires.

Honor semble donc privilégier une stratégie dans laquelle MagicOS doit pouvoir fonctionner plus naturellement dans un environnement hétérogène.

C’est particulièrement important face à Apple, dont l’un des principaux avantages reste la continuité entre iPhone, iPad et Mac. Les fabricants Android ne peuvent pas reproduire exactement cette intégration lorsqu’ils ne contrôlent pas tous les appareils utilisés par leurs clients. Améliorer les protocoles de transfert et de connexion entre marques constitue alors une alternative plus réaliste.

Cette ouverture peut aussi devenir un argument de fidélisation paradoxal : un écosystème moins fermé peut être plus facile à adopter pour un utilisateur qui ne souhaite pas remplacer immédiatement tous ses appareils.

La bêta commence avant l’arrivée des Honor Magic 9

La série Honor Magic 9 sera la première gamme commercialisée directement avec MagicOS 11. Sa présentation est attendue prochainement et servira de vitrine aux nouvelles fonctions du système. Honor n’attend toutefois pas son prochain flagship pour commencer les tests.

Une bêta publique est déjà proposée sur 18 modèles, parmi lesquels figurent des appareils des séries Magic8, Magic V6 et Honor 600. Une deuxième vague comprenant notamment les séries Magic6, Magic V3 ainsi que certains Honor 400 et Honor 500 peut s’inscrire à un programme de bêta interne.

Le déploiement devrait ensuite s’élargir entre octobre et novembre.

Cette phase de test sera particulièrement importante pour les fonctions agentiques de Yoyo. Contrairement à une simple modification esthétique, une IA capable d’agir à travers plusieurs applications dépend fortement de la diversité des configurations, des services disponibles et des comportements des utilisateurs.

Les différences entre le marché chinois et les versions internationales seront également à surveiller. L’intégration annoncée avec plus de 10 000 services IA tiers repose largement sur l’écosystème chinois et ne garantit pas une profondeur comparable lors du déploiement mondial.

MagicOS 11 montre où se déplace la bataille entre interfaces Android

Avec MagicOS 11, Honor combine finalement deux tendances qui traversent actuellement l’ensemble du marché mobile. La première est visuelle. Les systèmes d’exploitation deviennent plus transparents, plus dynamiques et cherchent à donner davantage de profondeur aux interfaces tactiles sans sacrifier leur fluidité.

La seconde est beaucoup plus structurelle : l’IA commence à devenir une couche d’orchestration du système. Yoyo capable d’enchaîner jusqu’à 100 actions illustre cette transition. Le smartphone n’est plus seulement un ensemble d’applications que l’utilisateur doit ouvrir successivement. Il devient progressivement un environnement dans lequel l’utilisateur formule une intention et laisse l’assistant coordonner les logiciels nécessaires.

Cette vision ne fonctionnera toutefois que si les constructeurs résolvent trois difficultés : l’accès aux applications tierces, la gestion des permissions et la fiabilité des actions réalisées automatiquement.

C’est précisément là que la compétition entre MagicOS, HyperOS et les autres interfaces Android pourrait devenir plus intéressante que la simple comparaison de leurs designs.

Avec MagicOS 11, Honor ne cherche donc pas seulement à rendre Android 17 plus élégant. La véritable ambition consiste à faire disparaître progressivement une partie des manipulations quotidiennes derrière une IA capable de comprendre ce que l’utilisateur veut accomplir — et de transformer cette intention en actions.