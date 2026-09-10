Après deux années de promesses, Apple joue enfin gros avec Siri AI. Présentée plus tôt dans l’année puis testée pendant les bêtas d’iOS 27, cette nouvelle version de l’assistant arrive désormais avec une date de déploiement, une application dédiée et surtout une capacité beaucoup plus ambitieuse à comprendre le contexte personnel de l’utilisateur et à agir directement dans ses applications.

L’enjeu dépasse largement une simple mise à jour de Siri. Apple affirme que son assistant reçoit déjà plus de 2,5 milliards de requêtes par jour, ce qui lui donne une puissance de distribution exceptionnelle. Reste à voir si cette nouvelle génération pourra réellement rattraper Gemini, Claude ou ChatGPT sur le terrain de l’utilité quotidienne.

Siri devient une application à part entière

Le changement le plus visible est presque symbolique : Siri possède désormais sa propre application sur l’écran d’accueil. Apple ne présente donc plus son assistant comme une simple interface vocale qui apparaît ponctuellement au-dessus d’iOS, mais comme un véritable espace de conversation. Les échanges sont synchronisés entre les appareils Apple via iCloud, avec l’objectif de permettre à l’utilisateur de reprendre une conversation sur un autre appareil sans repartir de zéro.

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Cette évolution rapproche naturellement Siri des assistants IA modernes, qui reposent sur des conversations persistantes et une mémoire contextuelle beaucoup plus riche.

L’assistant conserve néanmoins son intégration profonde avec le système. Il reste accessible depuis l’écran verrouillé, la dictée, les raccourcis, l’appareil photo et les différentes zones d’iOS où Siri intervenait déjà.

Apple ne remplace donc pas l’ancien Siri : elle lui ajoute une nouvelle couche conversationnelle.

Le contexte personnel devient le cœur de l’expérience

La nouveauté la plus importante est probablement la capacité de Siri à rechercher des informations dans les applications personnelles. L’assistant peut parcourir Mail, Messages et d’autres applications compatibles afin de retrouver une information ancienne ou difficile à localiser. Un utilisateur peut par exemple demander de retrouver une recette envoyée plusieurs semaines auparavant, une confirmation de réservation ou une information dispersée dans plusieurs conversations.

Cette logique repose sur ce qu’Apple appelle le contexte personnel.

L’idée est d’éviter que l’utilisateur doive expliquer tout l’historique d’une demande avant de poser sa question. Siri doit déjà comprendre qui sont les personnes mentionnées, quels événements sont prévus ou quelles informations sont stockées sur l’appareil.

C’est précisément ce type de fonctionnalité qui peut rendre un assistant réellement utile. Une IA capable de répondre à des questions générales reste interchangeable avec de nombreux services. Une IA capable de comprendre le contexte privé d’un utilisateur devient beaucoup plus difficile à remplacer.

Siri comprend désormais ce qui est affiché à l’écran

Apple ajoute également une véritable conscience de l’écran. Siri peut interpréter ce que l’utilisateur regarde et combiner cette information avec des connaissances plus générales.

Cette fonction ouvre de nombreux scénarios. Une adresse affichée dans un message peut être ajoutée au calendrier, une photo peut devenir le point de départ d’une recherche, ou une information visible dans une application peut être utilisée sans qu’il soit nécessaire de la copier manuellement.

Cette intégration est particulièrement importante dans l’application Appareil photo. Siri peut analyser ce qui se trouve dans le cadre, répondre à des questions sur le sujet photographié et proposer des actions associées via Visual Intelligence.

Apple transforme ainsi progressivement la caméra en interface d’entrée pour l’IA, au même titre que la voix ou le clavier.

Plus de 300 000 applications pourraient être pilotées par Siri

L’autre grande évolution est la capacité de Siri à effectuer des actions dans les applications. Apple annonce une compatibilité avec plus de 300 000 apps, notamment WhatsApp, Outlook, Audible ou Tripadvisor. L’assistant peut ainsi modifier un message, ajouter un contenu à une playlist, effectuer une action dans une application tierce ou préparer un texte sans obliger l’utilisateur à ouvrir manuellement chaque interface.

C’est probablement là que se joue la véritable transformation de Siri.

Un assistant qui répond uniquement à des questions reste un moteur de recherche amélioré. Un assistant capable d’agir dans plusieurs applications commence à devenir un agent. Apple possède ici un avantage structurel important. Grâce à son contrôle d’iOS et à ses frameworks système, la marque peut intégrer Siri beaucoup plus profondément que des assistants tiers installés comme de simples applications.

Toutefois, la réussite dépendra de la fiabilité de ces actions. Une erreur dans une réponse est gênante ; une erreur qui modifie un rendez-vous ou envoie un message l’est beaucoup plus.

Siri sait également écrire partout dans iOS

Apple généralise aussi la fonction Write with Siri. L’assistant peut rédiger, corriger ou reformuler du texte directement dans les zones de saisie, y compris dans certaines applications tierces. Il peut notamment préparer un message en imitant le ton habituel de l’utilisateur.

Cette fonctionnalité rapproche Siri des outils d’écriture générative déjà présents dans plusieurs assistants concurrents, mais son intégration système peut la rendre beaucoup plus naturelle. Il n’est plus nécessaire de copier un texte vers une application séparée, demander une reformulation puis recoller le résultat.

Le même principe s’applique à la dictée.

Apple annonce une meilleure gestion de la ponctuation, de l’orthographe et des majuscules à l’échelle du système, ce qui devrait rendre la saisie vocale plus fiable dans les messages longs.

Une voix beaucoup plus personnalisable

Siri évolue également sur un terrain plus subtil : la manière dont l’assistant s’exprime. iOS 27 propose plusieurs voix et permet de régler leur rythme et leur expressivité. Apple veut donc sortir d’une voix synthétique uniforme pour proposer un assistant plus naturel et adaptable aux préférences de chacun.

Cette évolution est particulièrement cohérente avec l’arrivée de modèles génératifs capables de produire une intonation beaucoup plus fluide. La voix devient elle-même une interface personnalisable.

Toutefois, Apple a précisé que certaines fonctions vocales avancées dépendent du matériel récent, notamment des nouveaux modèles les plus puissants.

Apple met en avant ses propres modèles et Private Cloud Compute

Pendant la présentation, Apple a insisté sur ses propres Foundation Models et sur Private Cloud Compute. L’entreprise n’a pas détaillé publiquement d’éventuels partenariats avec d’autres fournisseurs pendant cette démonstration, préférant présenter Siri comme une expérience directement intégrée à Apple Intelligence.

Une partie importante des traitements est exécutée sur l’appareil.

Lorsque les demandes nécessitent davantage de puissance, certaines tâches peuvent être transférées vers l’infrastructure Private Cloud Compute, conçue pour limiter la conservation et l’exposition des données personnelles.

Cette architecture reste l’un des principaux arguments d’Apple face aux assistants concurrents. Le constructeur cherche à convaincre que l’accès au contexte personnel peut être très large sans transformer les données privées en ressource directement exploitable pour l’entraînement. Mais, plus Siri accédera aux emails, messages, documents et activités, plus cette promesse de confidentialité devra être démontrée concrètement.

Siri reste encore derrière Gemini sur certains usages

Malgré cette transformation, Apple arrive dans un marché qui a énormément progressé pendant son retard. Gemini propose déjà depuis un certain temps certaines fonctions de contexte personnel et d’interaction avec les applications sur Pixel et Galaxy.

Des tests réalisés pendant les bêtas d’iOS 27 ont également montré que Siri AI conservait plusieurs limitations et bugs, notamment des interruptions pendant certaines requêtes complexes. Il faut donc distinguer la portée de l’annonce et la qualité réelle du produit.

Sur le papier, Siri AI coche enfin les cases attendues d’un assistant moderne : contexte personnel, compréhension visuelle, recherche Web, mémoire conversationnelle et actions dans les applications. Mais, l’expérience dépendra avant tout de sa constance. Un assistant utilisé pour consulter un calendrier ou rédiger un message doit être fiable dans les situations banales, pas seulement impressionnant lors d’une démonstration.

Une distribution massive qui change malgré tout la compétition

Même si Siri ne dépasse pas immédiatement Gemini ou ChatGPT sur le plan technique, sa distribution change l’équation. Siri est installé par défaut sur des centaines de millions d’appareils compatibles et fait partie intégrante d’iOS. L’utilisateur n’a pas besoin de télécharger une application, créer un nouveau compte ou modifier ses habitudes.

C’est un avantage colossal.

Google dispose évidemment d’un levier similaire avec Android, mais OpenAI, Anthropic et de nombreux autres acteurs doivent convaincre les utilisateurs d’installer et d’adopter leurs services séparément.

Siri AI pourrait donc devenir l’une des interfaces d’IA les plus utilisées simplement parce qu’elle se trouve déjà au bon endroit. Apple n’a pas nécessairement besoin de disposer du meilleur chatbot généraliste. Elle doit surtout proposer l’assistant le plus pratique pour un utilisateur d’iPhone.

Un déploiement encore limité au lancement

Toutefois, le lancement restera progressif. Siri AI arrivera en bêta et uniquement en anglais dans un premier temps. Le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol sont annoncés pour octobre. Apple Intelligence couvre déjà davantage de langues dans certaines fonctions, mais toutes les capacités de Siri ne seront pas disponibles immédiatement partout.

Le matériel constitue aussi une limite.

Siri AI nécessitera au minimum un iPhone 15 Pro ou plus récent, ce qui exclut une partie importante du parc installé. Apple indique également que certaines fonctions dépendant de modèles distants pourront être soumises à des limites d’utilisation. Des niveaux d’accès plus élevés seraient liés à certaines offres iCloud+, introduisant pour la première fois une dimension tarifaire autour de capacités avancées de Siri.

Ce changement pourrait devenir important à long terme. Apple semble ouvrir la porte à un modèle où l’assistant de base reste intégré au système, tandis que certaines fonctions IA plus coûteuses pourraient dépendre d’un abonnement.

Siri doit désormais prouver qu’il sait faire, pas seulement promettre

La nouvelle version de Siri représente sans doute l’un des changements logiciels les plus importants d’Apple depuis plusieurs années. Mais, elle arrive aussi avec un handicap évident : la marque a déjà présenté une partie de cette vision en 2024 sans parvenir à la concrétiser immédiatement.

La confiance doit donc être reconstruite.

Les démonstrations de contexte personnel, d’actions multi-apps et de compréhension visuelle sont impressionnantes, mais les utilisateurs jugeront Siri sur des situations beaucoup plus ordinaires : retrouver le bon email, modifier le bon rendez-vous, comprendre une phrase imparfaite ou exécuter une commande sans demander trois fois la même chose.

C’est là que se jouera le succès d’iOS 27. Apple n’a plus besoin de prouver que Siri peut devenir intelligent. Elle doit maintenant montrer qu’il peut devenir fiable, utile et suffisamment discret pour que les utilisateurs recommencent enfin à lui faire confiance.