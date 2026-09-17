Meta veut faire de Threads un nouveau point de passage pour les créateurs de podcasts. Le réseau social déploie plusieurs outils permettant de mettre davantage en avant les émissions et leurs épisodes, de publier des transcriptions, d’identifier les invités et de mesurer plus précisément l’engagement de l’audience.

Threads ne cherche toutefois pas à devenir une plateforme d’hébergement audio. Sa stratégie consiste plutôt à occuper l’espace qui entoure le podcast : découverte, promotion, conversation et fidélisation des auditeurs. Une approche qui intervient alors que le réseau revendiquait 500 millions d’utilisateurs actifs en juin et se rapproche progressivement de X en matière d’audience.

Threads transforme les podcasts en contenus natifs de son interface

La première évolution concerne la manière dont les podcasts apparaissent sur Threads. Les créateurs peuvent désormais bénéficier d’une carte dédiée et d’une bannière de podcast sur leur profil ainsi que dans certaines publications. L’objectif est de rendre immédiatement identifiable le lien entre un compte et son émission.

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Lorsqu’un créateur partage un nouvel épisode, le lien est également présenté sous la forme d’une carte interactive directement intégrée à la publication. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder plus facilement à l’épisode et lancer son écoute depuis le service auquel il renvoie.

Cette intégration peut sembler relativement simple, mais elle répond à un problème récurrent des réseaux sociaux : les liens externes s’intègrent souvent moins naturellement dans les fils d’actualité que les contenus publiés directement sur la plateforme.

Meta cherche donc à réduire cette friction sans héberger elle-même le fichier audio. Threads devient la couche sociale située entre le créateur et la plateforme utilisée pour écouter réellement le podcast.

Cette stratégie permet également à Meta de renforcer la présence de contenus audio sur son réseau sans avoir à construire immédiatement une infrastructure complète de distribution et d’hébergement comparable à celle des plateformes spécialisées.

Transcriptions et invités deviennent des points d’entrée dans la conversation

Threads ajoute également la possibilité pour les créateurs de publier directement les transcriptions de leurs épisodes. Les auditeurs peuvent ainsi suivre le texte parallèlement à l’écoute, mais cette fonction peut surtout rendre le contenu d’un podcast beaucoup plus exploitable dans un environnement principalement construit autour de publications textuelles.

Une interview d’une heure peut contenir plusieurs idées susceptibles de provoquer des discussions distinctes. En publiant une transcription ou certains passages, le créateur peut transformer un épisode en plusieurs points d’entrée vers la conversation.

Les animateurs peuvent également identifier les invités présents dans un épisode. Threads affiche alors une carte associée à la personne concernée, ce qui peut faciliter la découverte du contenu par les communautés qui suivent déjà cet invité.

Les publications peuvent enfin être enregistrées afin d’être retrouvées plus tard. Cette fonction répond particulièrement bien au podcast, dont la consommation est rarement immédiate : découvrir un épisode pendant quelques secondes de consultation d’un réseau social ne signifie pas forcément disposer à cet instant des 30 minutes ou de l’heure nécessaire pour l’écouter.

Threads cherche donc à améliorer tout le parcours allant de la découverte à l’écoute différée.

Meta veut aussi aider les créateurs à publier au bon moment

La plateforme introduit parallèlement un système capable de rappeler aux créateurs qu’un nouvel épisode vient d’être publié et qu’il peut être intéressant de le partager sur Threads. Cette automatisation peut sembler secondaire, mais la synchronisation entre la sortie d’un épisode et sa promotion sur les réseaux sociaux joue un rôle important dans les premières heures de diffusion.

Pour un créateur qui gère simultanément l’enregistrement, le montage, la publication et plusieurs comptes sociaux, ce type de rappel permet surtout d’intégrer Threads plus naturellement dans son workflow.

Meta ajoute également de nouveaux outils statistiques pour comprendre comment les publications liées aux podcasts circulent sur la plateforme. Les créateurs pourront notamment consulter l’évolution du nombre de vues et distinguer celles provenant de leurs abonnés, des non-abonnés ou de l’ensemble de l’audience.

Cette séparation est particulièrement utile pour mesurer la capacité d’une publication à dépasser la communauté existante. Pour un podcast cherchant à grandir, savoir qu’un extrait ou une transcription atteint massivement des utilisateurs qui ne suivent pas encore le compte est souvent plus intéressant qu’un simple compteur global de vues.

Threads ne veut pas héberger les podcasts, mais contrôler leur conversation

Meta avait déjà commencé à renforcer les podcasts sur Threads l’année dernière, notamment avec de meilleures cartes pour les liens et la possibilité d’associer plus directement une émission à son profil. La nouvelle mise à jour montre que l’entreprise poursuit une stratégie différente de celle d’une plateforme audio traditionnelle.

Threads ne cherche pas, du moins pour l’instant, à remplacer l’application dans laquelle l’utilisateur écoute son émission. La plateforme veut plutôt devenir l’endroit où l’épisode est découvert, commenté et partagé.

Cette position peut être particulièrement intéressante dans l’écosystème actuel du podcast. Les émissions sont généralement distribuées sur plusieurs services simultanément, ce qui rend difficile la création d’une couche sociale commune. Les commentaires et réactions se retrouvent dispersés entre les plateformes d’écoute, YouTube et différents réseaux sociaux.

Threads peut tenter de récupérer une partie de cette conversation en offrant aux créateurs des outils spécifiquement adaptés au format.

La transcription joue ici un rôle stratégique : elle transforme un média essentiellement audio en contenu compatible avec la nature textuelle du réseau. Un épisode n’a plus besoin d’être écouté intégralement pour commencer à générer une discussion.

Face à X, la bataille s’étend aux créateurs de podcasts

Cette offensive intervient alors que X pousse lui aussi les créateurs à publier davantage de contenus directement sur sa plateforme, notamment des vidéos et des podcasts, avec la promesse de développer l’engagement et les possibilités de monétisation.

Les deux réseaux suivent cependant des trajectoires légèrement différentes. X encourage davantage la publication native de contenus longs, tandis que Threads se positionne pour l’instant comme une interface de promotion et de conversation autour de podcasts hébergés ailleurs. Pour Meta, cette approche limite les contraintes techniques tout en permettant de tester l’intérêt des créateurs et des utilisateurs pour ce type de contenu. Si les podcasts génèrent suffisamment d’activité, rien n’empêcherait ensuite Threads d’étendre davantage ses fonctions audio.

La taille prise par le réseau rend désormais cette stratégie crédible. Threads avait atteint 500 millions d’utilisateurs actifs en juin 2026, réduisant progressivement l’écart avec X et donnant aux créateurs une raison supplémentaire de ne plus considérer la plateforme comme un canal secondaire.

Pour un podcasteur, l’enjeu n’est d’ailleurs pas nécessairement de choisir entre les deux réseaux. La question est plutôt de savoir où se trouve l’audience susceptible de découvrir un épisode et, surtout, de prolonger sa durée de vie par la discussion.

Avec ses nouvelles fonctions, Meta veut clairement que Threads devienne l’un de ces endroits. Le podcast n’est donc pas seulement un nouveau format à promouvoir pour Threads : il représente un moyen de transformer des heures de conversations audio en discussions permanentes dans le fil d’actualité. Et dans sa course avec X, Meta semble avoir compris que la bataille des créateurs se joue autant autour du contenu que dans tout ce qui se passe après sa publication.