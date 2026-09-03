Accueil » Anker Sleep Speaker : un radar 60 GHz pour suivre le sommeil sans montre ni bague connectée

Anker Sleep Speaker : un radar 60 GHz pour suivre le sommeil sans montre ni bague connectée

Anker Sleep Speaker : un radar 60 GHz pour suivre le sommeil sans montre ni bague connectée

Lors de l’IFA 2026, Anker explore un terrain encore peu occupé avec son Sleep Speaker, un appareil de chevet qui promet de suivre le sommeil sans imposer de montre, de bague ou de bracelet. Le système utilise un radar à ondes millimétriques de 60 GHz pour détecter les micro-mouvements du corps, suivre la respiration et estimer le rythme cardiaque pendant la nuit.

L’ambition ne s’arrête pas à la mesure. Anker veut également agir sur l’environnement de sommeil avec du son, des battements binauraux et de la lumière, puis apprendre progressivement quelles routines semblent les plus favorables au repos de chaque utilisateur.

Un suivi du sommeil sans aucun wearable

Le principal intérêt du Sleep Speaker tient à son approche totalement sans contact. Installé sur une table de nuit, l’appareil utilise un radar mmWave à 60 GHz pour observer de très faibles mouvements du thorax et du corps. Ces variations peuvent notamment fournir des indices sur la respiration et certaines caractéristiques physiologiques pendant la nuit.

L’idée est de supprimer l’un des principaux freins des wearables de sommeil : devoir porter quelque chose pendant plusieurs heures. Même les montres et bagues les plus légères peuvent devenir gênantes pour certains utilisateurs, tandis qu’un dispositif posé à distance disparaît presque complètement de l’expérience.

Cette logique rappelle les solutions de détection déjà utilisées dans certains capteurs domestiques, mais Anker l’applique ici à un produit explicitement orienté vers le repos nocturne.

Le radar doit suivre respiration, rythme cardiaque et mouvements

Anker explique que le Sleep Speaker peut suivre en continu le rythme cardiaque et la respiration à partir des micro-mouvements détectés. La promesse est séduisante, mais elle devra être évaluée avec prudence. Les mesures effectuées à distance ne sont pas équivalentes à celles d’un capteur directement en contact avec la peau, et leur précision peut varier selon la position du dormeur, la distance avec l’appareil, la literie ou encore la présence d’une deuxième personne.

Le vrai test sera donc moins de savoir si le radar détecte des mouvements que de mesurer la qualité des données obtenues dans des conditions réelles.

Pour un produit de bien-être, une tendance cohérente sur plusieurs nuits peut déjà être utile. Mais, il ne faudra pas confondre ce type de suivi avec un dispositif médical.

Le Sleep Speaker veut aussi influencer la qualité du repos

Anker ne présente pas son produit comme un simple tracker. Le Sleep Speaker utilise également des sons, des battements binauraux et des effets lumineux afin d’accompagner progressivement l’utilisateur vers un état de relaxation plus profond. L’appareil chercherait ainsi à adapter son comportement en fonction de la phase de sommeil ou du moment de la nuit.

Cette approche se situe à la frontière entre technologie de bien-être et environnement sensoriel. Les effets des sons ou de certaines routines peuvent être très variables selon les individus, et les promesses autour des battements binauraux devront surtout être jugées à partir de l’expérience réelle plutôt que de leur seul habillage technologique.

Ce qui paraît plus intéressant, c’est la capacité du système à associer ces interventions aux données observées pendant plusieurs nuits.

Un mois pour comprendre les routines qui fonctionnent le mieux

Selon les informations disponibles, le Sleep Speaker aurait besoin d’environ un mois pour identifier les habitudes qui semblent les plus efficaces pour améliorer le repos de l’utilisateur. L’appareil pourrait ainsi observer différents paramètres et comparer les nuits selon les routines utilisées : type de son, ambiance lumineuse ou autres réglages proposés.

Cette logique d’apprentissage personnalisé est probablement plus pertinente qu’un programme fixe identique pour tout le monde.

Le sommeil dépend fortement des habitudes, de l’environnement et des préférences individuelles. Un système capable de détecter qu’une certaine configuration est régulièrement associée à des nuits plus stables peut donc être plus utile qu’un simple catalogue de sons relaxants.

Il faudra toutefois voir comment Anker définit concrètement une « meilleure » nuit et quelles métriques sont utilisées pour établir ces recommandations.

L’appareil fonctionne sans smartphone

Autre choix intéressant : le Sleep Speaker peut être utilisé indépendamment d’un téléphone. Anker annonce un fonctionnement accessible d’une simple pression sur un bouton, sans obliger l’utilisateur à ouvrir une application chaque soir.

Cette autonomie est cohérente avec le contexte d’usage. Un produit conçu pour améliorer le sommeil perd rapidement de son intérêt s’il impose de consulter davantage son smartphone juste avant de se coucher. L’application pourra probablement rester utile pour consulter les données ou modifier certains paramètres, mais le fonctionnement quotidien semble volontairement simplifié.

Le Sleep Speaker peut également recevoir de l’audio par Bluetooth, ce qui lui permet de fonctionner comme une enceinte classique pour ceux qui souhaitent écouter de la musique, un podcast ou un contenu de relaxation avant de dormir.

Pas d’abonnement obligatoire

Anker indique également qu’aucun abonnement payant n’est nécessaire pour utiliser les fonctions principales. C’est un point important sur le marché du suivi du sommeil, où plusieurs plateformes réservent désormais une partie de leurs analyses avancées à des formules récurrentes.

Un appareil qui effectue son suivi et ses recommandations sans frais mensuels peut donc devenir plus attractif sur la durée. Cela dépendra évidemment du prix initial, qui n’a pas encore été communiqué. Mais, l’absence d’abonnement correspond bien à la logique d’un produit autonome placé dans la chambre : l’utilisateur achète l’appareil, le laisse fonctionner et consulte ses données sans devoir maintenir un service supplémentaire.

Une alternative intéressante aux bagues et montres de sommeil

Le Sleep Speaker arrive à un moment où le suivi nocturne devient un terrain de compétition important. Les bagues connectées comme les modèles de Oura ou les montres d’Apple, Samsung et Google cherchent toutes à améliorer l’analyse du sommeil, de la récupération et des tendances physiologiques.

L’approche d’Anker est différente. Plutôt que d’ajouter un nouveau wearable, la marque transforme la chambre elle-même en environnement de mesure. Cette méthode peut séduire les utilisateurs qui ne veulent rien porter la nuit ou qui oublient régulièrement de recharger leurs appareils.

En revanche, elle est naturellement moins mobile : le suivi reste lié à l’endroit où le Sleep Speaker est installé.

Le vrai défi sera la fiabilité dans une chambre réelle

La démonstration technologique est intéressante, mais plusieurs questions restent ouvertes. Comment le radar se comporte-t-il lorsqu’un partenaire dort dans le même lit ? Peut-il distinguer correctement deux respirations différentes ? Quelle est sa précision lorsque l’utilisateur change beaucoup de position ou dort sous une couette épaisse ?

Ce sont des détails essentiels pour un appareil qui repose entièrement sur la mesure à distance.

Les capteurs mmWave ont l’avantage d’être capables de percevoir des mouvements extrêmement faibles, mais le contexte domestique est beaucoup plus complexe qu’un environnement de laboratoire.

La qualité des algorithmes de séparation et d’interprétation sera donc au moins aussi importante que le capteur lui-même.

Les fonctions de relaxation devront aussi prouver leur utilité

L’autre interrogation concerne la partie « amélioration » du sommeil. Créer une ambiance sonore agréable est relativement simple. Démontrer qu’un système améliore réellement et durablement le repos est beaucoup plus difficile. Les battements binauraux, les ambiances lumineuses et les sons relaxants peuvent aider certains utilisateurs à se détendre, mais les effets sont variables.

Le véritable intérêt du Sleep Speaker pourrait donc moins venir d’une promesse universelle que de sa capacité à tester plusieurs routines puis à identifier celles qui semblent fonctionner pour une personne donnée.

Si l’appareil parvient à faire cela de manière transparente, il pourrait devenir plus qu’une simple enceinte de chevet sophistiquée.

Prix et disponibilité restent inconnus

Anker n’a pas encore annoncé le prix ni la date de commercialisation du Sleep Speaker. Cette absence d’information rend difficile l’évaluation de son positionnement. À tarif raisonnable, il pourrait devenir une alternative intéressante aux trackers portés au poignet ou au doigt. À un prix élevé, il devra démontrer que son suivi radar et ses fonctions de personnalisation apportent une valeur réellement supérieure à celle d’un simple appareil de relaxation.

Dans tous les cas, ce produit fait partie de ces annonces pour lesquelles les tests seront particulièrement importants.

La fiche technique explique ce que l’appareil mesure et ce qu’il tente de faire, mais seule une utilisation prolongée permettra de savoir si ses recommandations améliorent réellement les nuits ou si elles restent surtout agréables sur le papier.

La maison connectée commence à observer le sommeil sans contact

Le Sleep Speaker s’inscrit dans une évolution plus large de la maison connectée. Les capteurs deviennent suffisamment précis pour suivre certains signaux corporels à distance, sans caméra et sans accessoire porté en permanence. Cela ouvre de nouvelles possibilités dans le sommeil, le bien-être et même certains usages liés à l’assistance domestique.

Mais, cette discrétion change aussi la relation avec la technologie : le suivi devient presque invisible.

C’est précisément ce qui peut rendre le concept séduisant. Si Anker réussit à proposer un appareil précis, simple et réellement utile sans abonnement, le Sleep Speaker pourrait montrer qu’une partie du futur du quantified self ne se portera peut-être plus sur soi.

Elle restera simplement posée sur la table de nuit.