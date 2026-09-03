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Eufy MindBase : Anker veut faire de l’IA locale le cerveau de la maison connectée

Eufy MindBase : Anker veut faire de l’IA locale le cerveau de la maison connectée

Anker profite de l’IFA 2026 pour présenter Eufy MindBase, un nouveau hub domestique capable d’exécuter localement un modèle de langage développé par l’entreprise. Sa première mission sera de centraliser et d’analyser les flux des caméras Eufy sans envoyer les enregistrements vers le cloud, mais la marque voit déjà plus loin avec des agents dédiés à l’énergie, au nettoyage et à l’automatisation de la maison.

Le MindBase arrive accompagné de plusieurs produits de sécurité, dont la caméra TrackLight Cam S1, la sonnette vidéo Eufy S4 et la caméra de fenêtre E10. Derrière cette nouvelle gamme se dessine surtout une stratégie plus ambitieuse : transformer un simple système de vidéosurveillance en plateforme locale d’intelligence artificielle capable de piloter progressivement l’ensemble du foyer connecté.

MindBase veut centraliser l’intelligence de la maison

Anker décrit le Eufy MindBase comme un « cerveau central » pour la maison. Le produit reprend le principe des stations de stockage déjà utilisées avec certaines caméras Eufy, mais ajoute une puissance de calcul spécifiquement destinée à l’intelligence artificielle et à l’orchestration des appareils domestiques.

Le hub dispose d’une puce dédiée à l’IA et peut exécuter localement un modèle de langage développé par Anker. Dans le cas de la vidéosurveillance, cette architecture doit permettre d’analyser les événements directement au domicile, sans avoir à envoyer les séquences vers les serveurs de l’entreprise.

La sécurité constitue le premier terrain d’application, mais Anker prévoit déjà d’ajouter d’autres agents. Un « Energy Agent » pourrait gérer certains équipements liés à la consommation électrique, tandis qu’un « Clean Agent » serait destiné aux robots aspirateurs. D’autres fonctions devraient suivre à mesure que la plateforme s’étendra.

Cette évolution rapproche le MindBase d’un véritable serveur domestique plutôt que d’une simple base pour caméras.

L’IA locale devient l’argument central d’Eufy

La possibilité de traiter les vidéos localement permet à Eufy de proposer des fonctions avancées sans imposer systématiquement un abonnement cloud. Le MindBase pourra notamment générer des résumés d’événements et permettre une recherche en langage naturel dans les enregistrements.

L’utilisateur pourrait ainsi retrouver une séquence en décrivant simplement ce qu’il cherche, plutôt que de parcourir manuellement plusieurs heures de vidéo. Les fonctions de détection doivent également reconnaître les personnes, les visages, les véhicules, les animaux ou certains inconnus afin de générer des notifications plus pertinentes.

Cette orientation est particulièrement importante pour Eufy. La marque avait été critiquée il y a quelques années après des incohérences entre ses promesses autour du chiffrement de bout en bout et le fonctionnement réel de certaines fonctions. Anker a depuis revu son infrastructure et insiste davantage sur le stockage local et le chiffrement.

Le MindBase s’inscrit directement dans cette tentative de reconstruction de la confiance. Mais l’expression « traitement local » ne suffira pas à elle seule : la transparence sur les données réellement utilisées, les éventuelles connexions externes et les conditions d’accès aux enregistrements restera déterminante.

Jusqu’à 48 To de stockage et vingt caméras

Anker prévoit une capacité de stockage extensible pouvant atteindre 48 To, ce qui donne au MindBase suffisamment de marge pour conserver de longues périodes de vidéosurveillance en local. Le système pourra prendre en charge jusqu’à 16 caméras sans fil et quatre caméras filaires, auxquelles pourront s’ajouter jusqu’à 34 capteurs. La plateforme vise donc clairement les installations domestiques importantes plutôt qu’un simple ensemble composé d’une sonnette et de deux caméras.

Cette capacité permet également de donner davantage de sens à la recherche vidéo par IA. Plus la quantité d’archives augmente, plus la possibilité d’interroger directement les enregistrements devient utile.

Au lieu de retenir l’heure exacte d’un événement, un utilisateur pourrait demander à retrouver le moment où un colis a été déposé, où une voiture particulière est entrée dans l’allée ou lorsqu’un animal a traversé le jardin.

Matter 1.5 ouvre MindBase aux appareils tiers

Le projet devient encore plus intéressant avec la compatibilité de Matter 1.5. Anker indique que le MindBase pourra servir de contrôleur Matter et prendre en charge plus de 40 catégories d’appareils, notamment des éclairages, capteurs et équipements de chauffage ou de climatisation. L’entreprise prévoit également d’intégrer des caméras tierces compatibles avec Matter.

Le hub embarque pour cela plusieurs technologies radio : Wi-Fi double bande, Bluetooth, Thread et Zigbee. Il pourra également communiquer avec Amazon Alexa, Google Home et Home Assistant, tandis qu’une prise en charge d’Apple HomeKit Secure Video est annoncée pour les caméras connectées.

Cette ouverture est essentielle si Anker veut réellement dépasser le rôle d’une simple plateforme Eufy. Une maison connectée est rarement composée d’appareils provenant d’un seul constructeur, et un cerveau domestique fermé perdrait rapidement son intérêt.

Matter fournit précisément la couche d’interopérabilité nécessaire pour transformer MindBase en infrastructure plus universelle.

Un nouveau capteur radar pour limiter les fausses alertes

Parmi les accessoires destinés au système figure le Smart Security Shield, un capteur reposant sur un double radar couvrant 180 degrés. Anker veut notamment l’utiliser pour mieux différencier les membres du foyer des personnes inconnues. Le système pourra s’appuyer sur une identité numérique stockée sur les smartphones des habitants afin de reconnaître leur présence et d’éviter de déclencher des alertes inutiles.

Cette approche pourrait résoudre l’un des problèmes les plus agaçants des systèmes de sécurité connectés : les notifications excessives.

Une maison dans laquelle chaque passage devant une caméra déclenche une alerte finit rapidement par pousser l’utilisateur à désactiver certaines notifications. L’efficacité d’un système de sécurité dépend donc autant de sa capacité à ignorer les événements normaux qu’à détecter les anomalies.

Le radar, les données des caméras et l’identification du smartphone peuvent ici fonctionner ensemble pour donner davantage de contexte à l’IA locale.

TrackLight Cam S1 combine caméra, radar et éclairage motorisé

La Eufy TrackLight Cam S1 sera l’un des premiers produits explicitement conçus pour fonctionner avec MindBase. Cette caméra de sécurité 4K adopte un système d’éclairage capable de suivre automatiquement une personne détectée. Elle utilise également un double radar avec couverture à 180 degrés pour repérer les mouvements.

Anker la présente comme une solution de « dissuasion active ». L’idée n’est plus seulement d’enregistrer une intrusion, mais de montrer immédiatement à la personne détectée qu’elle a été repérée en orientant l’éclairage dans sa direction.

Le produit doit être proposé dans un futur kit MindBase Security, même si son prix et sa date précise de commercialisation n’ont pas encore été communiqués. Anker précise néanmoins que le hub fonctionnera également avec plusieurs caméras Eufy déjà existantes, notamment l’eufyCam S4, ce qui devrait éviter d’imposer un renouvellement complet du matériel aux utilisateurs actuels.

La sonnette Eufy S4 veut rendre la vidéo plus immersive

La nouvelle Eufy S4 prend une direction différente. Cette sonnette vidéo filaire dispose d’un champ de vision panoramique de 180 degrés sur 180 degrés, d’un enregistrement pouvant atteindre 3K et de 64 Go de stockage directement intégrés. Elle associe radar et capteur PIR pour la détection de mouvement et dispose de fonctions de suivi automatique et de zoom reposant sur l’IA.

Sa particularité est toutefois une interface mobile qu’Anker décrit comme inspirée de la réalité virtuelle. Dans l’application Eufy, l’utilisateur peut déplacer physiquement son smartphone afin de regarder différentes parties de la scène panoramique, plutôt que de naviguer uniquement avec le doigt.

La fonction relève davantage de l’interface que de la VR au sens strict, mais elle peut rendre l’exploration d’un champ de vision très large plus naturelle. La S4 sera proposée à 299,99 dollars et fait partie des premiers appareils compatibles avec MindBase.

Eufy E10 veut surveiller l’extérieur depuis l’intérieur

Anker s’attaque également aux utilisateurs qui ne peuvent pas installer de caméra sur une façade ou percer un mur. Attendue plus tard cette année pour environ 70 dollars, la Eufy E10 se fixe directement à l’intérieur d’une fenêtre et filme l’extérieur à travers la vitre. Son installation ne nécessite aucun outil, ce qui la rend particulièrement adaptée aux appartements ou aux logements loués.

La caméra propose une vision nocturne en couleur ainsi qu’une détection locale des personnes et des sons. Elle dispose également de son propre stockage local.

Filmer à travers une vitre impose habituellement plusieurs contraintes, notamment les reflets infrarouges durant la nuit. Le choix d’un système spécifiquement conçu pour cet usage peut donc être plus pertinent qu’une caméra intérieure classique simplement posée contre une fenêtre.

Un capteur mmWave s’intéresse aux chutes et à l’inactivité

La gamme s’élargit enfin avec le Eufy Fall Detection Sensor, un capteur utilisant les ondes millimétriques pour repérer les chutes. Le dispositif peut être fixé au mur ou au plafond et surveille également les périodes d’inactivité prolongées. Lorsqu’il détecte un événement potentiellement problématique, il peut lancer automatiquement une vérification vocale auprès de la personne concernée.

Une communication bidirectionnelle est intégrée, tandis qu’Anker indique que les fonctions d’auto-surveillance ne nécessiteront pas d’abonnement.

Le prix et la disponibilité n’ont pas encore été annoncés.

Ce type de technologie peut être intéressant pour surveiller un proche sans installer de caméra dans les espaces les plus privés. Le radar mmWave peut détecter certains mouvements et positions corporelles sans capturer d’image, même si la fiabilité réelle du système devra naturellement être évaluée avant d’envisager des usages sensibles.

Anker rejoint la course au cerveau domestique

Le MindBase s’inscrit dans une tendance plus large. Les constructeurs de maison connectée cherchent de plus en plus à créer une couche d’intelligence capable de comprendre ce qui se passe dans le logement plutôt que de simplement exécuter des automatisations prédéfinies.

L’arrivée des modèles de langage modifie profondément cette ambition. Un hub local peut désormais agréger les informations des caméras, capteurs, thermostats ou robots, puis les transformer en contexte compréhensible par un utilisateur ou un agent. Matter facilite parallèlement la communication entre marques, tandis que les puces dédiées rendent possible une partie croissante du traitement directement dans la maison.

Anker veut clairement se positionner à l’intersection de ces trois évolutions : interopérabilité, IA locale et automatisation.

La confiance sera aussi importante que les performances

Cette stratégie est ambitieuse, mais elle touche à l’une des catégories de données les plus sensibles : ce qui se passe à l’intérieur et autour du domicile. Un hub capable d’identifier les membres d’une famille, d’analyser leurs déplacements et de parcourir des semaines d’enregistrements dispose d’un contexte extrêmement intime. Le traitement local permet d’en réduire certains risques, mais il faudra comprendre précisément quelles fonctions peuvent réellement fonctionner sans cloud et quelles données restent échangées avec les services externes.

C’est d’autant plus important pour Eufy compte tenu des controverses passées autour de ses pratiques de sécurité.

Le MindBase peut devenir un argument particulièrement fort si Anker tient sa promesse d’une IA domestique réellement locale, ouverte grâce à Matter et accessible sans multiplication des abonnements. Dans le cas contraire, l’expression « cerveau de la maison » pourrait surtout rappeler à quel point ce cerveau doit être digne de confiance.

Avec MindBase, Anker ne lance donc pas seulement un nouveau hub de vidéosurveillance. Il tente de construire une infrastructure capable de faire passer la maison connectée d’une collection d’appareils automatisés à un environnement qui comprend progressivement ce qui s’y passe.