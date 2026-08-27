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Nvidia RTX Spark : les premiers PC portables IA arrivent cet automne avec 128 Go de mémoire unifiée

Nvidia RTX Spark : les premiers PC portables IA arrivent cet automne avec 128 Go de mémoire unifiée

Nvidia veut redéfinir le PC Windows haut de gamme autour de l’intelligence artificielle locale. Après avoir dévoilé RTX Spark au printemps, le groupe confirme désormais son arrivée dans les premiers ordinateurs portables dès l’automne 2026, avec ASUS, Dell, HP, Lenovo et MSI parmi les partenaires annoncés.

La promesse est particulièrement ambitieuse : réunir dans une seule puce un CPU Grace ARM à 20 cœurs, un GPU Blackwell doté de 6 144 cœurs CUDA et jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée. Nvidia ne vise donc pas seulement les joueurs, mais aussi les créateurs et développeurs qui veulent exécuter des modèles IA lourds directement sur leur machine.

Les premiers PC RTX Spark arrivent à l’automne 2026

Nvidia a profité de la Gamescom 2026 pour préciser le calendrier de sa nouvelle plateforme. Les premiers PC portables et desktops compacts équipés de RTX Spark sont désormais attendus à partir de cet automne. Plusieurs grands constructeurs préparent déjà leurs propres machines, notamment ASUS, Dell, HP, Lenovo et MSI.

L’objectif de Nvidia est d’installer sa nouvelle architecture dans une catégorie de PC particulièrement fine et mobile, avec des ordinateurs portables pouvant descendre autour de 14 mm d’épaisseur tout en conservant une autonomie annoncée pour tenir une journée complète.

Ce positionnement est inhabituel pour Nvidia.

Jusqu’ici, les performances graphiques les plus élevées impliquaient généralement une puce GPU dédiée, une quantité importante de mémoire vidéo et des systèmes de refroidissement imposants.

RTX Spark cherche à réunir ces éléments dans une architecture beaucoup plus intégrée.

Un CPU Grace ARM et un GPU Blackwell dans une même plateforme

RTX Spark associe deux architectures qui étaient jusqu’ici principalement connues dans des produits très différents. La partie CPU repose sur Grace, avec une architecture ARM à 20 cœurs développée en partenariat avec MediaTek. Le GPU utilise quant à lui l’architecture Blackwell RTX, avec jusqu’à 6 144 cœurs CUDA. Les deux blocs communiquent via NVLink-C2C, l’interconnexion haut débit de Nvidia.

L’intérêt de cette conception est de rapprocher très fortement CPU et GPU afin qu’ils puissent accéder plus efficacement aux mêmes données.

RTX Spark repose ainsi sur une logique beaucoup plus proche des architectures unifiées d’Apple Silicon que des PC traditionnels associant CPU x86 et carte graphique dédiée.

Jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée

C’est probablement l’un des arguments les plus importants de la plateforme. RTX Spark peut disposer de 128 Go de mémoire unifiée accessibles aux différentes unités de calcul. Sur un PC gaming traditionnel, le GPU possède généralement sa propre VRAM, séparée de la mémoire système utilisée par le processeur. Cette séparation peut devenir problématique pour les charges de travail d’intelligence artificielle.

Un grand modèle doit souvent être entièrement chargé en mémoire GPU pour fonctionner efficacement, ce qui limite la taille maximale des modèles exécutables sur les cartes grand public.

Avec 128 Go de mémoire unifiée, Nvidia peut accueillir des workloads beaucoup plus lourds sans imposer le même découpage.

Jusqu’à un pétaflop de performances IA

Nvidia annonce jusqu’à 1 pétaflop de calcul IA en FP4. Cette précision est importante : le chiffre correspond à une précision numérique très basse spécifiquement adaptée à certains traitements d’intelligence artificielle. Il ne faut donc pas le comparer directement à des performances traditionnelles en FP32 utilisées pour d’autres types de calcul.

Mais, il illustre clairement le positionnement du produit. RTX Spark est pensé pour exécuter localement des modèles génératifs, des assistants et surtout des agents capables de travailler en permanence sur l’ordinateur.

Nvidia affirme que la plateforme peut notamment faire tourner des modèles de langage comptant jusqu’à 120 milliards de paramètres, avec des contextes pouvant atteindre un million de tokens dans certains scénarios.

Le PC devient une machine pour agents IA

La véritable ambition de Nvidia va bien au-delà d’un simple accélérateur. L’entreprise parle de RTX Spark comme d’une nouvelle génération de PC conçue autour des agents personnels. Ces agents doivent pouvoir fonctionner localement, accéder aux fichiers, utiliser différentes applications et effectuer plusieurs tâches en arrière-plan.

Pour cela, Nvidia travaille directement avec Microsoft afin d’adapter Windows à ces nouveaux usages. La plateforme inclut notamment de nouvelles couches de sécurité et OpenShell, un environnement destiné à isoler les agents afin qu’ils puissent agir sur la machine sans disposer d’un accès incontrôlé à l’ensemble du système.

Cette dimension pourrait devenir aussi importante que les performances du hardware lui-même.

Nvidia veut aussi convaincre les joueurs

Cependant, RTX Spark reste une plateforme RTX. À la Gamescom, Nvidia a donc insisté sur sa compatibilité avec les principaux jeux PC. Parmi les titres déjà annoncés figurent notamment Apex Legends, Anno 117: Pax Romana, ARC Raiders et The Finals. Electronic Arts adapte également son système Javelin Anti-Cheat à la plateforme pour Apex Legends.

L’enjeu est important, car RTX Spark utilise un CPU ARM. Même si Windows on ARM a énormément progressé, la compatibilité des jeux et surtout des systèmes anti-triche reste l’un des principaux obstacles à l’adoption de cette architecture.

Le soutien direct des éditeurs est donc essentiel.

Xbox, Ubisoft, EA et Riot font partie des partenaires

Nvidia annonce une liste particulièrement large de développeurs et d’éditeurs travaillant déjà autour de RTX Spark. On retrouve notamment Xbox, Ubisoft, Electronic Arts, Riot Games, Capcom, CD Projekt Red, Remedy Entertainment, Konami, Krafton, NetEase, SEGA ou encore Embark Studios. Unreal Engine figure également parmi les technologies prises en charge.

Cette mobilisation est stratégique.

Pour réussir sur le marché du PC gaming, Nvidia doit éviter le problème rencontré par certaines plateformes ARM : disposer d’un excellent hardware, mais d’un catalogue logiciel trop limité. RTX Spark doit donner l’impression de fonctionner comme un PC RTX traditionnel dès le premier jour.

Plus de 100 fps en 1440p annoncés sur certains jeux

Nvidia affirme que les machines RTX Spark peuvent faire tourner des jeux AAA en 1440p à plus de 100 images par seconde, avec ray tracing et technologies DLSS activées. Il faudra évidemment attendre les tests indépendants pour savoir dans quelles conditions exactes ces résultats sont obtenus. La version de DLSS utilisée, le niveau de qualité graphique, la consommation du PC et les éventuelles techniques de génération d’images auront une influence importante.

Mais si Nvidia tient cette promesse dans des machines de moins de 15 mm d’épaisseur, RTX Spark pourrait changer sensiblement le rapport entre performances et mobilité des PC gaming.

Des workloads créatifs qui dépassent le gaming

La plateforme vise également directement les professionnels de la création. Nvidia affirme que RTX Spark peut manipuler des scènes 3D dépassant 90 Go avec OptiX, son moteur de ray tracing. Elle peut également prendre en charge le montage de vidéos jusqu’en 12K 4:2:2, ainsi que la génération locale de vidéos IA en 4K. Adobe travaille d’ailleurs sur des optimisations spécifiques de Photoshop et Premiere Pro pour la plateforme.

Selon Nvidia, certaines tâches mêlant IA et graphisme pourraient atteindre jusqu’à deux fois les performances des architectures précédentes dans les logiciels concernés.

Pour les créateurs, l’intérêt de la mémoire unifiée devient particulièrement évident. Des scènes ou projets qui dépassaient auparavant la VRAM disponible sur un GPU mobile peuvent théoriquement exploiter une grande partie des 128 Go du système.

Nvidia veut réduire la dépendance au cloud

Cette quantité de mémoire et cette puissance IA servent un objectif stratégique : permettre davantage de traitements en local. Aujourd’hui, de nombreux workflows d’intelligence artificielle nécessitent encore un serveur distant, simplement parce qu’un ordinateur portable ne possède pas suffisamment de mémoire ou de puissance de calcul.

RTX Spark cherche à supprimer cette contrainte.

Développeurs et créateurs peuvent tester des modèles localement avant de les déployer dans le cloud. Les entreprises peuvent également conserver certaines données sensibles sur la machine plutôt que de les transmettre systématiquement à un service distant.

La latence peut elle aussi être réduite, notamment pour les agents personnels qui doivent répondre rapidement et fonctionner en permanence.

RTX Spark rapproche Nvidia du modèle Apple Silicon

L’architecture constitue également un tournant intéressant pour Nvidia. Pendant des décennies, le PC Windows s’est construit autour d’une séparation relativement nette : Intel ou AMD fournissaient le CPU, Nvidia le GPU.

RTX Spark remet ce modèle en question.

Nvidia fournit désormais le CPU ARM, le GPU, l’interconnexion, la mémoire unifiée, CUDA, les bibliothèques IA et une partie de la couche logicielle. Cette intégration verticale rappelle inévitablement la stratégie d’Apple avec ses puces M. Mais, Nvidia conserve un avantage spécifique : son écosystème CUDA et RTX est déjà extrêmement implanté dans l’IA professionnelle, le rendu et le gaming.

Si la société réussit à transposer cet écosystème dans un ordinateur portable ARM réellement efficace, elle pourrait devenir beaucoup moins dépendante des architectures CPU traditionnelles.

Le véritable test sera l’autonomie et la compatibilité

Les promesses sont considérables, mais RTX Spark devra désormais affronter la réalité des premiers produits commerciaux.. Le premier point sera l’autonomie. Nvidia parle d’une journée complète, ce qui représenterait une rupture importante par rapport aux laptops gaming traditionnels. Le deuxième sera la consommation en charge. Un ordinateur capable d’atteindre plus de 100 fps avec ray tracing n’a évidemment pas le même profil énergétique lorsqu’il joue que lorsqu’il fonctionne en bureautique.

Enfin, la compatibilité ARM restera fondamentale. Nvidia peut réunir des dizaines d’éditeurs partenaires, mais la véritable valeur d’un PC Windows repose sur son immense catalogue historique de logiciels et de jeux.

Nvidia prépare peut-être une nouvelle catégorie de PC

RTX Spark est finalement beaucoup plus intéressant que ne le laisserait penser l’expression « nouvelle puce pour ordinateur portable ». Nvidia cherche à fusionner trois catégories qui étaient jusqu’ici assez distinctes : le PC gaming, la station de travail créative et la machine de développement IA. La mémoire unifiée de 128 Go permet d’exécuter de grands modèles. Blackwell apporte CUDA, DLSS et ray tracing. Grace fournit un CPU ARM conçu pour l’efficacité.

Le résultat pourrait être l’une des évolutions les plus importantes du PC Windows depuis l’arrivée des processeurs ARM modernes. Reste désormais à voir si les premiers laptops RTX Spark réussiront à tenir simultanément toutes les promesses de Nvidia : puissance, autonomie, finesse et compatibilité.

S’ils y parviennent, le PC portable de demain pourrait bien ressembler moins à un notebook traditionnel qu’à une petite station de calcul IA capable, accessoirement, de faire tourner les derniers jeux AAA.