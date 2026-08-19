Fairphone lance le Fairphone 6+, une évolution légère mais stratégique de son smartphone modulaire. Snapdragon 7s Gen 4, 12 Go de RAM et Android 16 sont au programme, mais la vraie nouveauté se trouve ailleurs : pour la première fois, Fairphone vend directement son smartphone aux États-Unis.

Le Fairphone 6+ mise surtout sur plus de puissance

Le Fairphone 6+ ne cherche pas à remplacer complètement le Fairphone 6 lancé en 2025. Fairphone conserve l’essentiel de sa conception et se concentre sur deux évolutions internes : le processeur et la mémoire.

Le Snapdragon 7s Gen 3 laisse ainsi place au Snapdragon 7s Gen 4, tandis que la mémoire vive passe de 8 à 12 Go de RAM DDR5. Fairphone annonce jusqu’à 24 % d’amélioration sur le chargement et le basculement entre certaines applications, avec également une réduction du temps de réservation de la mémoire système.

Le stockage reste fixé à 256 Go, avec toujours la possibilité d’ajouter une carte microSD jusqu’à 2 To.

L’écran de 6,31 pouces ne change pas

Malgré son suffixe « + », le nouveau modèle n’est pas plus grand. Fairphone conserve son écran LTPO AMOLED de 6,31 pouces, avec une définition de 1 116 × 2 484 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 10 à 120 Hz. La luminosité automatique peut atteindre 1 400 nits et la dalle reste protégée par du Gorilla Glass 7i.

Le châssis reste lui aussi identique, avec des dimensions de 156,6 × 73,3 × 9,6 mm pour un poids de 193 grammes. Le Fairphone 6+ demeure donc relativement compact face aux nombreux smartphones Android de 6,7 pouces et plus.

Même configuration photo

Fairphone ne modifie pas non plus son matériel photo. Le capteur principal reste un Sony LYT-700C de 50 mégapixels, au format 1/1,56 pouce, avec stabilisation optique. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels, tandis qu’un capteur de 32 mégapixels prend place à l’avant. Le capteur principal peut filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde.

Là encore, Fairphone ne cherche pas à suivre la course aux multiples téléobjectifs ou aux gigantesques capteurs. La philosophie reste celle d’un milieu de gamme suffisamment performant pour durer plusieurs années.

La batterie est toujours amovible

C’est évidemment l’un des principaux arguments du téléphone. Le Fairphone 6+ conserve une batterie de 4 415 mAh entièrement amovible par l’utilisateur. Fairphone la certifie pour conserver plus de 80 % de sa capacité nominale après plus de 1 000 cycles de recharge. La charge rapide atteint 27 W de manière soutenue, avec un pic annoncé à 30 W. Fairphone indique environ 50 % de charge en 30 minutes et une recharge complète en 85 minutes.

Il n’y a toujours pas de recharge sans fil.

Sur la plupart des smartphones modernes, une batterie vieillissante entraîne un passage en centre de réparation. Ici, son remplacement reste une opération accessible sans équipement spécialisé.

Douze composants peuvent être changés soi-même

Le Fairphone 6+ conserve surtout l’architecture modulaire qui distingue la marque. Douze pièces sont remplaçables par l’utilisateur, dont la batterie, l’écran, les modules photo, l’écouteur ou encore le port USB-C. Un simple tournevis Torx T5 suffit à ouvrir l’appareil. Fairphone vend également directement ses pièces détachées. En France, la batterie est par exemple affichée à 39,95 dollars, l’écran à 89,95 dollars et le port USB-C à 19,95 dollars.

C’est là que le modèle économique diffère profondément de celui de la majorité du marché : Fairphone ne cherche pas seulement à prolonger le support logiciel, mais également la durée de vie physique du téléphone.

IP55 et résistance aux chutes

Toutefois, cette réparabilité impose certaines concessions. Le Fairphone 6+ bénéficie d’une certification IP55, suffisante pour résister à la poussière et aux projections d’eau, mais inférieure à l’IP68 devenue courante sur les smartphones premium. Fairphone indique également avoir testé l’appareil selon la norme MIL-STD-810H avec des chutes pouvant atteindre 1,5 mètre.

Le constructeur annonce par ailleurs 45 chutes répétées d’un mètre dans le cadre de ses tests liés à l’écoconception. La modularité ne signifie donc pas nécessairement fragilité, même si le téléphone n’est pas conçu pour être immergé.

Android 16 et support logiciel jusqu’en 2033

Le Fairphone 6+ arrive directement avec Android 16. Fairphone promet six grandes mises à niveau Android au cours de sa vie, ainsi qu’un support logiciel garanti jusqu’en 2033. La marque accompagne cela d’une garantie de cinq ans. Cette combinaison prend tout son sens sur un appareil réparable. Une batterie ou un port USB-C peuvent être remplacés après quelques années sans que le logiciel devienne immédiatement obsolète.

C’est précisément cette cohérence entre matériel et logiciel qui reste l’un des principaux atouts de Fairphone.

Fairphone conserve plus de 50 % de matériaux équitables ou recyclés

La marque poursuit également son travail sur les matériaux. Fairphone annonce que 51 % du poids total du Fairphone 6+ provient de matériaux équitables ou recyclés. La nouvelle finition Cobalt Blue fait notamment référence aux origines de Fairphone, initialement créé autour de la sensibilisation aux conditions d’extraction des minerais utilisés dans l’électronique.

Le téléphone est également proposé en Cobalt Blue, Forest Green et Horizon Black. Fairphone maintient par ailleurs ses engagements autour des conditions de travail, des primes salariales dans certaines chaînes de production et de la neutralisation des déchets électroniques.

À 649 euros, le Fairphone devient beaucoup plus crédible

Sur le papier, 649 euros restent élevés pour un smartphone équipé d’un Snapdragon 7s Gen 4. À prix équivalent, Samsung, Google ou OnePlus peuvent proposer davantage de puissance, une meilleure certification d’étanchéité ou des appareils photo plus ambitieux.

Mais, comparer uniquement les fiches techniques manque une partie du sujet. Fairphone inclut dans son prix une batterie facilement remplaçable, des pièces détachées abordables, cinq ans de garantie et un support logiciel jusqu’en 2033.

La valeur du téléphone repose donc davantage sur son coût total de possession que sur son rapport performances/prix au premier jour.

Le Fairphone 6+ est une petite évolution, mais un grand lancement

Pris isolément, le Fairphone 6+ n’est donc pas une révolution. Le Snapdragon 7s Gen 4 est plus rapide, les 12 Go de RAM apportent davantage de marge et Android 16 arrive directement installé. Pour le reste, l’écran, les appareils photo, la batterie et le châssis restent pratiquement identiques. Mais, ce n’est probablement pas le hardware qui rend cette génération importante.

En vendant désormais directement son smartphone à 649,99 euros, Fairphone commence à transformer un produit longtemps réservé à un public européen très engagé en alternative réellement accessible sur l’un des plus grands marchés mobiles au monde.

Le Fairphone 6+ améliore peu la formule, mais il élargit considérablement l’endroit où cette formule peut désormais convaincre.