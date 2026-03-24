iPhone 18 Pro : Apple recrute le créateur d’Halide pour révolutionner son app Photo

Apple a déjà gagné la bataille du matériel — capteurs plus grands, traitements HDR redoutables, vidéo au niveau « créateur ». Mais sur un terrain précis, la marque donne parfois l’impression de freiner : l’application Appareil photo par défaut, pensée pour la simplicité, laisse les utilisateurs avancés aller chercher ailleurs les réglages fins.

Selon The Information, Apple a envisagé en 2025 de racheter Lux Optics, le studio derrière Halide, l’une des applications photo les plus respectées sur iPhone, avant que les discussions n’aboutissent.

Même sans acquisition, le message est limpide : Apple veut que le « pro » se fasse enfin dans iOS, pas dans une app tierce.

Des discussions en 2025, pas de deal, mais une intention claire

Les informations remontent via un article de The Information : Apple aurait discuté avec Lux Optics à l’été 2025, avant que les négociations ne s’arrêtent. Ce qui rend l’histoire plus significative, c’est la suite : Sebastiaan de With, cofondateur de Lux et figure très identifiée de la photo iPhone, a annoncé avoir rejoint l’équipe design d’Apple début 2026.

La raison n’est pas seulement « faire mieux ». C’est que l’iPhone Pro est désormais vendu comme un outil de création — et que plus le matériel se rapproche d’une caméra, plus l’interface « tap to shoot » ressemble à un plafond de verre.

Halide est précisément populaire parce qu’il comble ce manque : contrôles manuels plus précis, approche « photographe », et une philosophie où l’utilisateur reprend la main sur la capture.

Si Apple veut que l’iPhone 18 Pro pousse le curseur « pro », elle doit donc faire évoluer l’app Appareil photo sur deux axes : contrôle (exposition, mise au point, modes avancés), et lisibilité (une UI qui ne punit pas l’utilisateur quand il veut être intentionnel).

Une application Appareil photo moins « automatique », plus « pilotable »

Apple n’a rien confirmé, donc il faut rester au conditionnel. Mais, l’intérêt d’Halide comme cible (ou comme inspiration) suggère des pistes très concrètes pour l’app native : contrôle manuel plus complet (mise au point, vitesse, ISO/exposition), outils de capture avancée (RAW mieux exposé, longue pose plus maîtrisée), et côté vidéo, des fonctions « créateur » plus accessibles sans passer par des apps spécialisées.

Depuis, le feuilleton a pris une tournure plus sombre : une plainte entre cofondateurs de Lux Optics a remis en lumière les discussions avec Apple, et The Verge rapporte que l’affaire implique des accusations de mauvaise gestion et de transfert de matériaux internes — des éléments contestés par la défense.

Ce volet judiciaire ne dit pas « ce qu’Apple va faire », mais il explique pourquoi l’histoire est sortie : les acquisitions avortées, chez Apple, restent d’ordinaire dans le silence.

Apple veut reprendre la main sur la photo « pro »… sans perdre le grand public

Apple n’a pas besoin de transformer l’application Appareil photo en cockpit. Son talent, c’est l’équilibre : rendre la capture instantanée pour 95 % des gens, tout en offrant un mode réellement sérieux pour ceux qui veulent composer, régler, rater, recommencer.

Si l’iPhone 18 Pro doit « repasser devant », ce ne sera pas seulement avec plus de mégapixels : ce sera quand l’app photo saura penser un peu moins « automatisme » et un peu plus photographie.