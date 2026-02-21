Accueil » Qwen 3.5 : Alibaba lance un modèle open-weight 397B et une version Plus à 1 million de tokens pour l’IA agentique

Qwen 3.5 : Alibaba lance un modèle open-weight 397B et une version Plus à 1 million de tokens pour l’IA agentique

Qwen 3.5 : Alibaba lance un modèle open-weight 397B et une version Plus à 1 million de tokens pour l’IA agentique

À l’approche du Nouvel An lunaire, Alibaba ne s’est pas contenté d’un « refresh » de modèle. Le groupe a présenté Qwen 3.5 comme une brique pensée pour une nouvelle phase de l’IA : celle où les modèles ne se limitent plus à répondre, mais agissent — manipulent des interfaces, enchaînent des étapes, et s’intègrent aux workflows.

Derrière le storytelling, la manœuvre est stratégique : accélérer l’adoption développeurs via l’open-weight, tout en réservant une version « Plus » à très long contexte pour le cloud et les grands comptes.

Qwen3.5 : Deux modèles, deux tactiques

Qwen3.5-397B-A17B : l’open-weight comme levier de diffusion

La pièce maîtresse « ouverte » est publiée sous la forme d’un modèle Qwen3.5-397B-A17B sur Hugging Face, avec poids et configs prêts à être exploités via les stacks usuelles (Transformers, vLLM, etc.).

Alibaba présente cette version comme un modèle capable d’alimenter des usages de production (notamment agents et multimodal), avec une logique claire : saturer l’écosystème (outils, forks, fine-tunes, intégrations) plus vite que les offres fermées.

Qwen3.5-Plus : la version « cloud » à contexte XXL

En parallèle, Alibaba pousse Qwen3.5-Plus via Alibaba Cloud Model Studio, avec un argument très « enterprise » : 1 million de tokens de contexte par défaut, plus des outils intégrés et une logique d’« adaptive tool use ».

C’est la stratégie classique du duo : ouverture pour la diffusion, service managé pour la monétisation et les SLA.

L’obsession du moment : l’agentic AI… et l’IA qui « voit » et opère

Alibaba insiste sur des capacités « visual agentic » : l’idée qu’un modèle puisse interagir avec des applications mobiles et de bureau pour accomplir des tâches multi-étapes. Reuters rapporte également la promesse d’Alibaba : Qwen 3.5 serait 60 % moins coûteux à l’usage et 8× plus performant sur de gros workloads que son prédécesseur, selon les mesures internes de l’entreprise.

Autrement dit, Qwen 3.5 n’essaie pas seulement d’être « meilleur en Q&A », il essaie d’être meilleur en exécution — le terrain où se jouent aujourd’hui les assistants de travail, l’automatisation, et les agents.

Pourquoi ça compte : la Chine pousse fort, et pas uniquement sur la recherche

Le lancement s’inscrit dans une dynamique de compétition intense sur le marché chinois (ByteDance, DeepSeek…), avec un enjeu double : dominer l’usage domestique et exporter des briques open-weight attractives à l’international.

Et, il y a un signal très concret : AMD communique déjà sur un support « Day 0 » du modèle côté Instinct/ROCm — preuve que l’écosystème compute veut être dans la boucle dès la sortie.

Pression sur les leaders US, mais la bataille se gagnera sur le « produit »

Qwen 3.5 met de la pression sur OpenAI/Anthropic/Google à deux niveaux :

Coût et accessibilité : l’open-weight permet aux équipes de déployer localement, d’ajuster, et d’éviter certaines dépendances. Si les coûts revendiqués par Alibaba se confirment dans la pratique, la tentation sera forte pour des startups et intégrateurs de basculer sur un modèle « suffisamment bon, beaucoup moins cher ». Agents comme produit : l’argument « visual agent » n’est pas anecdotique. Il repositionne la valeur non pas sur le modèle seul, mais sur le couple modèle + tooling + exécution — le vrai champ de bataille 2026.

Mais hors de Chine, les leaders américains gardent un avantage massif sur la confiance, la conformité, les partenariats, et les intégrations (suite bureautique, cloud, SI). Qwen 3.5 ne renverse pas la table « du jour au lendemain » — il hausse le niveau de jeu, surtout pour tous ceux qui veulent une alternative open-weight crédible.