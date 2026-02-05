Accueil » Huawei Pura X2 : Pourquoi le lancement du pliable « mini-tablette » est repoussé à avril 2026 ?

Huawei avait pris tout le monde à contre-pied avec le Pura X : un pliable qui s’ouvre comme un livre, mais avec un format plus large que la norme — presque une mini-tablette de poche.

Un an plus tard, les premières rumeurs autour de son successeur dessinent une évolution logique… et un petit contretemps : le Pura X2 serait désormais attendu autour d’avril, plutôt qu’en tout début d’année.

D’après des fuites relayées dans la presse tech, le Pura X2 ne viserait plus une annonce en Q1, mais une fenêtre plus proche d’avril.

Ce glissement n’est pas anodin : chez Huawei, l’ordre de sortie des gammes peut raconter une stratégie. Certains observateurs jugent possible que la marque présente d’abord sa prochaine série « Pura » classique (souvent la vitrine photo), avant de remettre en avant son pliable atypique.

Pura X2 : plus grand, plus « tablette », plus photo

Le Pura X2 ne se contenterait pas d’itérer — il changerait d’échelle, avec des dimensions nettement revues et un rendu qui se rapprocherait d’un MatePad Mini de poche.

Le leaker évoque un Pura X2 autour de 192 mm × 120 mm en usage « ouvert », et 120 mm × 96 mm une fois replié (épaisseur non précisée). C’est ce que rapporte Huawei Central.

À titre de comparaison, le Pura X (2025) affichait déjà un format atypique, mais nettement plus compact : écran externe de 3,5 pouces, écran interne de 6,3 pouces en 16:10.

Pourquoi ces chiffres peuvent être plausibles si l’écran passe à 7,5 pouces ?

Une fuite récente évoque un passage à 7,5 pouces pour l’écran principal, tout en conservant un ratio 16:10 — l’ADN du Pura X, justement pensé pour le confort en lecture, web et vidéo.

Un 7,5 pouces en 16:10 correspond grosso modo à une surface d’affichage d’environ 162 mm × 101 mm (sans compter bordures, charnière et châssis). Ajoutez l’architecture du pliable, la charnière et des marges structurelles, et des dimensions proches de 190 × 120 mm deviennent crédibles — surtout si Huawei pousse l’idée « mini-tablette ».

Pour mémoire, le Pura X original proposait déjà cette approche « widescreen », avec un pliable qui se démarque des formats étroits du marché.

Un bloc photo qui monte en gamme

Côté caméra, on parle d’un ensemble à quatre modules (selfie inclus), avec une caméra principale de 200 mégapixels à l’arrière (probablement au sein d’un triple module).

Attention : à ce stade, rien ne dit comment Huawei équilibrera les focales (ultra-grand-angle, téléobjectif, capteurs « bonus »). Mais, l’intention est claire : faire du Pura X2 un pliable moins « concept » et plus « flagship ».

Un SoC maison, et beaucoup de configurations

Le cœur de la machine serait un Kirin 9030 (série), selon les mêmes rumeurs..Plus frappant encore : la liste de configurations évoquées va très haut, jusqu’à 20 Go de RAM et 1 To de stockage, avec plusieurs paliers intermédiaires (12/16/20 Go, 256/512/1 To).

Sur le papier, Huawei chercherait donc à offrir un produit « sans compromis » — ce qui colle avec le positionnement d’un pliable au format différenciant.

Pourquoi ce format « large » peut devenir l’alternative la plus crédible au mini-tablette

Le pari du Pura X (et potentiellement du Pura X2) n’est pas de battre les pliables classiques sur leur terrain. C’est de proposer une autre idée : un appareil qui se vit ouvert, et pas seulement un téléphone qui se replie.

Le 16:10 rend l’usage « ouvert » plus naturel pour les contenus (lecture, navigation, vidéo), là où certains formats très étroits privilégient surtout la compacité fermée.

En augmentant l’écran interne, Huawei renforcerait justement cette promesse « mini-tablette », au risque de se rapprocher d’un territoire où l’ergonomie (poids, épaisseur, charnière) devient déterminante.

Le saut supposé vers 200 mégapixels semble aussi répondre à une réalité du pliable : on accepte un format différent si l’appareil ne donne pas l’impression de sacrifier la photo.

Et derrière tout ça, il y a un autre axe : Huawei continue de construire son autonomie logicielle, un élément clé de sa stratégie récente, notamment visible sur le Pura X et son positionnement OS.

Pour l’instant, on est encore dans la zone « fuites » : dates, tailles d’écran et capteurs peuvent bouger jusqu’à la dernière ligne droite. Mais la direction est cohérente : un Pura X2 un peu plus tardif, plus grand, plus puissant, et pensé pour que son format large ne soit plus une curiosité — mais un vrai choix d’usage.

L’ombre d’Apple : la course au « pliable large » s’organise

L’idée d’un X2 plus grand arrive au moment où les rumeurs sur l’iPhone Fold décrivent un appareil plus « tablette » dans sa philosophie (design interne repensé, ergonomie particulière).

Dit autrement : Huawei pourrait vouloir occuper ce territoire avant qu’Apple ne le rende mainstream, en assumant un pliable qui remplace presque une petite tablette.