Lenovo Magic Bay : Le port magnétique s’ouvre enfin aux accessoires tiers en 2026

Lenovo a beau dominer le marché PC en volume, la marque garde un goût prononcé pour les paris bizarres — ceux qui transforment un laptop en plateforme. Avec Magic Bay, son connecteur magnétique au sommet de l’écran, Lenovo tente désormais une étape décisive : ouvrir l’écosystème à des accessoires tiers, et laisser d’autres fabricants (ou créateurs) inventer la suite.

Lenovo a terminé 2025 en tête des expéditions mondiales de PC selon Gartner, devant HP, portée par les cycles de renouvellement et la migration vers Windows 11.

Mais parallèlement à cette machine industrielle, la marque cultive depuis des années un autre visage : écrans enroulables, charnières motorisées, prototypes… et Magic Bay, un système de modules qui se clipse sur le haut du capot de l’écran.

Magic Bay, c’est quoi exactement ?

Introduit avec le ThinkBook 16p Gen 4 (2023), Magic Bay repose sur un connecteur à pin POGO (11 broches) permettant de fixer magnétiquement des accessoires au-dessus de l’écran. Lenovo a déjà commercialisé plusieurs modules (webcam 4K, éclairage, LTE, « Studio » avec webcam + haut-parleurs), et a montré des concepts plus ambitieux, comme le Dual Screen ou les gadgets « Tiko / Tiko Pro ».

Selon des publications repérées sur Weibo et relayées par The Verge, Lenovo indique que les ThinkBook 14+ et ThinkBook 16+ (millésime 2026) continueront de supporter Magic Bay, et surtout que la marque ouvre désormais le support aux accessoires tiers.

L’idée affichée est simple : « déverrouiller » la créativité au-delà du catalogue Lenovo, pour multiplier les usages possibles et baisser le coût de l’expérimentation via des modules plus variés.

Un bon move… à condition de résoudre le problème n° 1, la base installée

Sur le papier, l’ouverture est logique : un écosystème modulaire ne devient intéressant que s’il sort du « projet vitrine ». Le frein historique de Magic Bay, c’est précisément sa compatibilité limitée à quelques références ThinkBook.

Lenovo tente donc le bon enchaînement : élargir les machines compatibles, puis inviter des tiers. Mais il reste un point critique : tant que le standard ne touche qu’une poignée de modèles, les fabricants hésiteront à investir du temps et de l’outillage pour un marché trop petit.

Cela dit, Lenovo a déjà réussi ce genre de bascule : la charnière « Yoga » et l’usage 2-en-1 ont commencé comme un pari… avant de devenir un langage commun du PC moderne. Magic Bay pourrait suivre la même trajectoire — ou rester un excellent « kit de démo » pour salons, si la demande ne décolle pas.