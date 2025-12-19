Accueil » Google corrige enfin le bug des appuis accidentels sur les Pixel : une mise à jour très attendue

C’est un problème que les utilisateurs de smartphones Pixel connaissent trop bien — et qui traîne depuis des années. Google vient enfin de reconnaître officiellement la résolution du bug des appuis accidentels, un défaut présent depuis l’ère du Pixel 6, et responsable d’actions involontaires lorsque le téléphone se trouve dans une poche ou un sac.

Dans son Issue Tracker public, Google a récemment marqué ce problème comme étant « fixed », laissant entendre qu’un correctif est désormais prêt et qu’il sera déployé prochainement via une mise à jour logicielle.

Un bug persistant qui empoisonne l’expérience Pixel

Depuis plusieurs générations, de nombreux utilisateurs Pixel se plaignent de comportements erratiques lorsque leur téléphone est rangé :

appels passés accidentellement,

applications ouvertes sans interaction,

lampe torche activée toute seule,

écran manipulé malgré l’absence de contact volontaire.

Ce type de problème est généralement causé par une mauvaise gestion des entrées tactiles lorsque l’appareil est dans un environnement confiné, comme une poche. Là où d’autres constructeurs ont rapidement réagi, Google a longtemps laissé ses utilisateurs sans solution officielle.

Un retard notable face à la concurrence

Des marques comme Samsung ou OnePlus proposent depuis longtemps une fonction dédiée de protection contre les contacts accidentels. Celle-ci repose sur le capteur de proximité et désactive automatiquement l’écran tactile lorsque le téléphone détecte qu’il est rangé dans une poche ou un sac.

Sur les Pixel, aucune option équivalente n’a jamais été proposée, malgré les plaintes répétées et les signalements remontant à plusieurs années. Ce silence prolongé a souvent été perçu comme un manque d’attention porté à l’expérience utilisateur sur des appareils pourtant positionnés comme vitrines d’Android.

Une confirmation officielle : le correctif est prêt

Selon un rapport récent de PiunikaWeb, un ingénieur Google a confirmé dans l’Issue Tracker que le problème est désormais corrigé en interne. Le correctif n’a toutefois pas été intégré à la mise à jour Pixel de décembre 2025, ce qui suggère un déploiement imminent mais différé.

La correction devrait arriver soit via une mise à jour mensuelle à venir (potentiellement janvier), soit dans un prochain Feature Drop, ces mises à jour trimestrielles qui apportent des nouveautés fonctionnelles aux Pixel.

À ce stade, Google n’a pas détaillé le fonctionnement précis du correctif. Deux scénarios sont envisagés :

l’ajout d’une nouvelle option dédiée dans les paramètres, permettant d’activer ou non la protection contre les appuis accidentels,

ou une amélioration silencieuse du système, capable de détecter automatiquement lorsqu’un Pixel est dans une poche et de bloquer les interactions tactiles sans intervention de l’utilisateur.

Quelle que soit l’approche retenue, l’objectif est clair : empêcher l’écran de réagir à des pressions involontaires lorsqu’il ne devrait tout simplement pas être actif.

Un soulagement attendu de longue date

Pour tous ceux qui ont déjà retrouvé leur Pixel avec un appel lancé par erreur, une application ouverte sans raison, ou la batterie vidée par une lampe torche restée allumée, ce correctif arrive enfin comme une délivrance tardive, mais bienvenue.

Après des années d’attente, Google semble enfin prêt à aligner l’expérience Pixel sur les standards de fiabilité déjà atteints par ses concurrents. Une petite amélioration sur le papier, mais un gain majeur en confort au quotidien.