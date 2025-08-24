Google innove encore une fois dans la gestion des contenus numériques avec une nouvelle fonctionnalité en test dans son application Google Photos. Inspirée de l’interface de Tinder, cette option permettrait aux utilisateurs de « swiper » vers la droite ou vers la gauche pour garder ou supprimer leurs photos, transformant ainsi une corvée numérique en un geste ludique et intuitif.

Déjà populaire dans les applis de rencontres, le swipe fait ici son apparition dans un tout autre contexte. Dans la section de gestion du stockage de Google Photos, certains utilisateurs voient désormais s’afficher des images présélectionnées par l’IA — souvent floues ou en double — qu’ils peuvent supprimer d’un glissement à gauche, ou conserver avec un glissement à droite.

Cette mécanique s’appuie sur des années de travail de Google dans l’intégration de l’intelligence artificielle au service de l’organisation visuelle, avec déjà des outils de tri, de retouche et de recherche automatisés bien en place.

De l’utilitaire au ludique : vers une nouvelle façon de gérer nos souvenirs sur Google Photos

Pour de nombreux utilisateurs, supprimer des photos est une tâche rébarbative. En rendant ce processus aussi engageant qu’un feed Instagram, Google espère favoriser l’usage régulier de l’application, surtout à l’heure où l’espace gratuit est limité et pousse vers les offres payantes.

Mais, cette démarche soulève des questions de confidentialité : comment Google identifie-t-il les « photos à supprimer » ? Même si l’entreprise met en avant le traitement local des données, certains redoutent une analyse plus poussée du contenu personnel.

Cette nouvelle approche n’est pas totalement inédite : l’appli Slidebox propose déjà une interface similaire depuis 2016. Toutefois, Google peut compter sur sa puissance d’IA et sa base d’utilisateurs pour populariser cette interaction dans le grand public.

Pour éviter les erreurs de suppression, Google pourrait à l’avenir intégrer des options de récupération ou de personnalisation des critères de tri, tout en affinant son algorithme de détection.

Vers un futur où trier ses souvenirs devient un jeu

En réinventant la manière de gérer nos bibliothèques photos, Google Photos s’inscrit dans une tendance plus large : celle d’intégrer des gestes sociaux à des usages fonctionnels, où l’ergonomie rencontre l’intelligence artificielle.

Si le test est concluant, cette fonctionnalité pourrait bien changer notre rapport au nettoyage numérique, tout en renforçant Google dans son rôle de leader des expériences utilisateurs fluides et intelligentes.