Nothing : Carl Pei imagine un smartphone sans apps, l’OS devient l’unique intelligence !

Et si, dans 10 ans, votre smartphone ne contenait qu’une seule application ? C’est la vision audacieuse de Carl Pei, fondateur de Nothing et ex-cofondateur de OnePlus. Dans une récente interview accordée à WIRED, l’entrepreneur trace les grandes lignes d’un futur radicalement différent pour l’interface mobile : un monde sans applications traditionnelles, où l’OS devient l’unique app intelligente, proactive et contextuelle.

Un OS comme assistant personnel universel

« L’unique application sur le téléphone du futur sera l’OS. Il connaîtra parfaitement son utilisateur et sera optimisé pour lui », a déclaré Carl Pei.

Plutôt que de jongler entre des dizaines d’applications, Carl Pei imagine un système d’exploitation intelligent, capable de comprendre l’utilisateur, anticiper ses besoins et agir automatiquement. Votre smartphone deviendrait alors un agent numérique, capable de vous proposer la bonne action au bon moment, sans que vous n’ayez à chercher ou configurer quoi que ce soit.

De la personnalisation à l’automatisation

Selon Pei, le prochain grand tournant technologique sera l’automatisation pilotée par l’IA. Alors que les téléphones actuels se contentent de personnaliser quelques éléments, le smartphone de demain saura ce que vous voulez faire… et le fera pour vous.

Imaginez : vous vous réveillez, et votre téléphone vous suggère de démarrer la cafetière connectée, affiche votre météo locale, lance votre playlist préférée et vous rappelle votre réunion du matin — sans que vous n’ayez rien demandé. C’est cette logique d’agent proactif que Nothing ambitionne de développer.

Un projet de long terme : 7 à 10 ans de transition

Pei est lucide : cette transition ne se fera pas du jour au lendemain. Il estime qu’il faudra entre 7 et 10 ans pour que les utilisateurs et les constructeurs s’éloignent du paradigme des apps, encore profondément ancré dans nos usages. « Si aujourd’hui on sortait un smartphone sans aucune app, personne ne l’achèterait ».

Il faudra un processus progressif de tests, ajustements, et adoption graduelle, au fur et à mesure que les utilisateurs accepteront de laisser une intelligence artificielle agir à leur place.

Nothing Phone (3): le premier pas vers cette vision

Cette vision s’inscrit dans la feuille de route de la marque. Le Nothing Phone (3), présenté comme le premier vrai flagship de l’entreprise, pourrait incarner cette première étape vers une plateforme pilotée par l’IA.

Dans une note interne révélée récemment, Carl Pei annonçait que 2025 marquera une révolution dans l’interface utilisateur, avec l’introduction d’une plateforme intelligente intégrée.

Pei compare cette évolution à celle de l’iPod : un produit simple, focalisé sur l’expérience utilisateur avant tout. De la même façon, Nothing ne veut pas « vendre l’IA », mais utiliser l’IA pour résoudre de vrais problèmes.

Une opportunité face à des géants figés ?

Pei ne se prive pas de critiquer les grandes entreprises comme Apple, qu’il juge « trop corporate » et en perte de créativité. Selon lui, c’est précisément ce qui donne un avantage à une société comme Nothing : plus agile, plus libre, plus audacieuse. En s’attaquant à la structure même du smartphone, Nothing pourrait bien incarner le nouvel outsider à suivre dans les années à venir — à condition de transformer cette vision futuriste en une expérience concrète et séduisante pour le grand public.

Difficile d’imaginer un futur sans applications, surtout quand les App Store génèrent des milliards pour Google et Apple. Mais avec l’évolution rapide de l’intelligence artificielle, le scénario évoqué par Carl Pei n’a rien d’impossible. En misant sur l’automatisation, la personnalisation profonde, et un OS agentique, Nothing pourrait bien redéfinir le rôle du smartphone dans notre quotidien.

Et si, dans dix ans, on ne disait plus « Il y a une app pour ça », mais simplement « Le téléphone l’a déjà fait pour moi » ?