iOS 19 : Votre iPhone va-t-il survivre à la mise à jour ?

​Apple prévoit de dévoiler iOS 19 lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin 2025. Selon les informations disponibles, cette mise à jour majeure pourrait ne pas être compatible avec certains modèles d’iPhone plus anciens.​

Voici les modèles susceptibles de ne pas être compatibles avec iOS 19 : iPhone XR​, iPhone XS​ et iPhone XS Max​.

Ces trois modèles, lancés en 2018 et équipés de la puce A12 Bionic, pourraient ne pas recevoir la mise à jour vers iOS 19. Cette information provient de sources réputées fiables, bien que certaines divergences existent entre les rapports. Par exemple, une source indique que tous les iPhone actuellement compatibles avec iOS 18 le seront également avec iOS 19, tandis qu’une autre suggère que les iPhone XR, XS et XS Max ne seront pas pris en charge. ​

Modèles qui devraient être compatibles avec iOS 19 :

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max​

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max​

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max​

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max​

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max​

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max​

iPhone SE (2ᵉ et 3ᵉ générations)​

Il est important de noter que, même si ces modèles sont compatibles avec iOS 19, certaines fonctionnalités avancées pourraient être limitées aux appareils les plus récents en raison de contraintes matérielles. ​

Principales nouveautés attendues avec iOS 19 :

iOS 19 devrait introduire l’une des plus grandes refontes depuis iOS 7, avec des modifications significatives des icônes, menus, applications et boutons, inspirées de visionOS utilisé dans le casque Vision Pro d’Apple. ​Une fusion des systèmes actuels de Siri est prévue pour offrir des réponses plus rapides et une meilleure performance. Toutefois, certaines fonctionnalités avancées pourraient être retardées jusqu’à iOS 20 en 2027. ​

En outre, une nouvelle interface transparente et simplifiée est attendue, avec des commandes réorganisées pour une expérience utilisateur améliorée. ​

La version bêta pour les développeurs d’iOS 19 devrait être disponible en juin 2025, suivie d’une bêta publique en juillet, et d’une sortie officielle en septembre, coïncidant avec le lancement des nouveaux modèles d’iPhone. ​

Veuillez noter que ces informations sont basées sur des rumeurs et des rapports non officiels. Il est donc recommandé d’attendre l’annonce officielle d’Apple lors de la WWDC pour obtenir des détails précis sur la compatibilité des appareils et les nouvelles fonctionnalités d’iOS 19.​