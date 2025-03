OneNote sur Windows 10 : fin de support en 2025, ralentissement volontaire dès juin

Alors que Windows 10 s’apprête à atteindre la fin de son cycle de vie en octobre 2025, Microsoft intensifie ses efforts pour inciter les utilisateurs à migrer vers Windows 11. L’une des dernières décisions en date concerne OneNote pour Windows 10, qui verra son support officiellement prendre fin le 14 octobre 2025.

Dès juin 2025, Microsoft commencera à ralentir volontairement la vitesse de synchronisation de l’application sur Windows 10. Cela entraînera des retards dans l’accès aux notes sur plusieurs appareils et affectera la collaboration en temps réel.

Pourquoi Microsoft supprime OneNote sur Windows 10 ?

Selon Forbes, cette décision fait partie d’une stratégie plus large visant à accélérer l’adoption de Windows 11. En rendant OneNote moins fonctionnel sur Windows 10, Microsoft pousse les utilisateurs vers la nouvelle version de l’application, spécialement conçue pour Windows 11 et Windows 10 version standard.

Pour les entreprises qui utilisent OneNote dans un cadre collaboratif, ces ralentissements risquent d’être particulièrement problématiques. De plus, les utilisateurs individuels qui dépendent de OneNote pour leurs notes quotidiennes seront également touchés.

Comment migrer vers le nouveau OneNote ?

Microsoft a mis en place un guide de migration pour faciliter la transition vers OneNote sur Windows 11. Voici les étapes recommandées :

Installer la dernière version de OneNote : Disponible via le Microsoft Store ou le site officiel de Microsoft. Suivre le guide de migration : Microsoft propose des instructions détaillées et même un script automatisé pour transférer toutes vos notes. Vérifier la synchronisation des données : Avant d’abandonner OneNote pour Windows 10, assurez-vous que toutes vos notes et fichiers sont bien transférés et synchronisés sur vos appareils.

Vers une transition forcée vers Windows 11 ?

La fin de OneNote sur Windows 10 s’inscrit dans une stratégie plus large de Microsoft pour éliminer progressivement son ancien système d’exploitation. Avec plus de 58 % de parts de marché, Windows 10 reste le système Windows le plus utilisé. Cependant, Microsoft multiplie les incitations pour encourager la mise à niveau, allant jusqu’à ralentir volontairement certaines applications sur l’ancien OS.

Si vous utilisez encore Windows 10, il devient crucial de préparer votre migration. Passerez-vous à Windows 11 ou envisagerez-vous une alternative comme Linux ou ChromeOS Flex ?