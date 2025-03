ChatGPT Connectors, une nouvelle fonctionnalité pour connecter ChatGPT aux outils d’entreprise

OpenAI s’apprête à tester ChatGPT Connectors, une nouvelle fonctionnalité permettant aux entreprises de connecter leurs applications comme Slack et Google Drive à ChatGPT.

Cette intégration vise à transformer ChatGPT en un outil indispensable pour la gestion de l’information en entreprise, en facilitant l’accès aux fichiers internes et aux conversations professionnelles.

Selon un document consulté par TechCrunch, cette phase de bêta-test sera d’abord réservée aux abonnés ChatGPT Team, avant une extension vers d’autres plateformes comme Microsoft SharePoint et Box.

Une IA qui s’appuie sur les fichiers internes des entreprises

Avec ChatGPT Connectors, les employés pourront poser des questions et obtenir des réponses basées sur les fichiers, présentations, feuilles de calcul et conversations Slack de leur entreprise. L’objectif est d’offrir une expérience analogue à une recherche Web, mais appliquée aux données internes des entreprises.

Cette fonctionnalité est propulsée par une version optimisée du modèle GPT-4o, capable d’affiner ses réponses en fonction des documents et échanges stockés dans Slack et Google Drive. OpenAI synchronise une copie chiffrée de ces données sur ses serveurs pour créer un index de recherche intelligent.

Le modèle ne se contente pas d’extraire des données : il peut aussi lister les sources pertinentes pour chaque réponse, afin que les utilisateurs puissent vérifier l’origine des informations fournies par ChatGPT.

Des garanties de confidentialité, mais avec certaines limites

Face aux préoccupations des entreprises concernant la confidentialité des données, OpenAI assure que les permissions de Slack et Google Drive seront strictement respectées.

Concrètement :

Les employés ne pourront accéder qu’aux fichiers et canaux Slack auxquels ils ont déjà accès.

Les administrateurs pourront choisir quels fichiers et conversations sont synchronisés avec ChatGPT.

Aucune donnée de Google Drive ou Slack ne sera utilisée pour entraîner les modèles OpenAI.

Cependant, des limitations techniques subsistent :

Les images contenues dans les fichiers Google Docs, Slides et PDF ne seront pas interprétées.

ChatGPT ne pourra pas analyser les données dans Sheets et Excel, seulement les lire.

Les messages privés et de groupe Slack ne seront pas accessibles.

Les bots Slack seront ignorés dans l’indexation des messages.

Un potentiel inconvénient est que deux employés pourraient obtenir des réponses très différentes pour une même requête, en fonction de leurs permissions d’accès aux documents.

Un pari stratégique pour OpenAI face aux solutions d’IA pour l’entreprise

L’intégration de ChatGPT avec des outils professionnels vise à convaincre les entreprises sceptiques et à concurrencer des solutions comme Glean, spécialisées dans la recherche d’informations en entreprise.

Certaines entreprises hésitent encore à donner un accès à ChatGPT à leurs données sensibles, tandis que d’autres adoptent déjà massivement ces technologies. ChatGPT Connectors pourrait être l’argument clé pour rassurer les dirigeants et accélérer l’adoption de l’IA en entreprise.

Lancement et conditions de participation à la bêta

OpenAI propose aux entreprises intéressées de participer à la bêta fermée de ChatGPT Connectors. Pour cela, elles doivent fournir 100 documents, feuilles de calcul, présentations et/ou conversations Slack.

Selon le document, OpenAI ne s’entraînera pas directement sur ces données, mais pourrait les utiliser pour générer des données synthétiques destinées à l’amélioration de ses modèles.

OpenAI ne compte pas s’arrêter à Slack et Google Drive. À l’avenir, Microsoft SharePoint et Box pourraient être ajoutés à la liste des intégrations, rendant ChatGPT encore plus incontournable dans les entreprises.

Cette stratégie confirme la volonté d’OpenAI d’intégrer ChatGPT directement dans les flux de travail, rendant l’IA plus utile au quotidien et facilitant l’accès aux informations internes de manière sécurisée et optimisée.