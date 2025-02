Gemini : L’IA de Google bientôt capable de générer des vidéos ?

Des indices découverts dans le code de l’application Google suggèrent que Gemini, l’assistant numérique basé sur l’IA de Google, pourrait bientôt être capable de générer des vidéos. Cette nouvelle fonctionnalité potentielle relierait Gemini à la plateforme existante de génération vidéo par IA de Google. Bien que non encore disponible, la présence de code lié à « videogen » indique que Google explore activement cette possibilité, même si sa sortie effective reste incertaine.

Gemini, l’assistant numérique de Google propulsé par l’IA, ne cesse d’évoluer. Les récentes mises à jour ont mis l’accent sur l’amélioration de la compréhension contextuelle, la simplification de la gestion des fichiers et l’activation d’interactions plus fluides entre les différentes applications.

Des extraits de code trouvés dans la version 16.6.23 de l’application Google font référence à « videogen » aux côtés de « robin », le nom de code associé à Gemini dans l’application. Cette association suggère un lien entre la génération vidéo et Gemini.

L’analyse du code révèle également des chaînes de caractères telles que « Travail en cours… » et « Nous vous informerons lorsqu’il sera prêt », indiquant une fonctionnalité en cours de développement. Bien que l’étendue des capacités de génération vidéo reste floue, le code fournit suffisamment d’indices pour spéculer sur son potentiel.

Actuellement, Google propose la création vidéo assistée par l’IA via Google Vids. Cependant, Google Vids fonctionne différemment d’un véritable système d’IA génératif. Il guide les utilisateurs à travers le processus de création, de la génération d’idées et de l’écriture de scripts au montage et à la génération de voix off. Une fonctionnalité de génération vidéo au sein de Gemini pourrait représenter une approche générative plus avancée.

Vers une génération vidéo plus avancée avec Gemini

Il est important de noter que les analyses de code peuvent fournir des indices sur les développements futurs, mais ne garantissent pas que ces fonctionnalités seront intégrées à la version publique de l’application. Des questions subsistent quant au fonctionnement concret de cette fonctionnalité : les utilisateurs pourront-ils fournir des invites textuelles ou d’autres types d’entrée pour générer des vidéos ? Quel niveau de contrôle auront-ils sur le contenu généré ?

L’intégration potentielle de la génération vidéo dans Gemini ouvre des perspectives intéressantes pour l’avenir de l’assistant d’IA de Google. Il faudra attendre les prochaines annonces de Google pour en savoir plus sur cette fonctionnalité et son fonctionnement.