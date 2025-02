Apple Plans : vers une version payante et une arrivée sur Android ?

Le duel entre Apple Plans et Google Maps rappelle certaines des rivalités les plus emblématiques du monde de la technologie et du commerce. Bien que Google Maps soit l’application de navigation préférée d’une majorité d’utilisateurs d’iPhone, Apple Maps bénéficie d’une base d’utilisateurs solide grâce à son statut d’application par défaut sur iOS.

En 2022, Mark Gurman avait averti qu’Apple envisageait d’intégrer des publicités dans Apple Maps et d’autres parties de l’iPhone, mais ce projet ne s’était finalement pas concrétisé. Aujourd’hui, il semble qu’Apple revienne sur cette idée, selon la dernière édition de sa newsletter Power On ! D’après Gurman, Apple envisage une stratégie de monétisation pour son application Apple Plans. Cette initiative s’inscrirait dans la lignée de ce que Google fait déjà avec Google Maps :

Les entreprises pourraient payer pour apparaître en tête des résultats de recherche lorsqu’un utilisateur cherche un restaurant, un hôtel ou un commerce.

Les enseignes pourraient également payer pour être mises en avant directement sur la carte, attirant ainsi plus de visiteurs potentiels.

Cette approche renforcerait la division Services d’Apple, qui a généré 26,34 milliards de dollars de revenus au premier trimestre fiscal 2025, devenant ainsi le deuxième plus gros moteur de revenus de l’entreprise après l’iPhone.

Apple Plan vs. Google Maps: une différence d’échelle

Apple affiche déjà des publicités dans ses applications News et Bourse, et selon Gurman, l’entreprise réfléchit de plus en plus sérieusement à de nouvelles opportunités de monétisation. Bien qu’il n’y ait encore aucun plan concret ni calendrier, Apple explore les différentes manières de rentabiliser ses services.

Pour l’instant, il ne s’agit que d’une idée en réflexion, et aucun travail d’ingénierie actif n’est en cours. Si Apple décide d’aller dans cette direction, les publicités dans Apple Maps ne verraient probablement pas le jour avant plusieurs mois, voire un an.

Actuellement, Apple Plan compte environ 500 millions d’utilisateurs actifs par mois, tandis que Google Maps en comptait 2 milliards en octobre 2024. Cette différence de quatre fois s’explique principalement par la domination d’Android sur le marché mondial des smartphones. De plus, Apple Maps n’est pas disponible sur Android, ce qui limite son audience potentielle.

Vers une version Android d’Apple Plan ?

En août 2024, des rumeurs suggéraient que Apple préparait une version Android de son application Apple Plans. Une telle stratégie pourrait :

Accroître la base d’utilisateurs d’Apple Plans, augmentant ainsi les opportunités de monétisation publicitaire. Offrir une alternative à Google Maps sur Android, créant un écosystème plus ouvert et compétitif.

Si Apple décide de monétiser Apple Plan, il ne serait pas surprenant de voir une version Android arriver simultanément pour maximiser le potentiel de revenus.

Alors que Google Maps a su tirer profit de son immense audience pour générer des revenus publicitaires, Apple semble vouloir répliquer cette stratégie avec Apple Plan. La monétisation et une éventuelle ouverture à Android pourraient changer la donne, renforçant ainsi la rivalité entre les deux géants de la cartographie numérique.