Apple Intelligence : Des améliorations en vue pour les résumés de notifications

Depuis le lancement des fonctionnalités d’Apple Intelligence, le résumé des notifications a été critiqué pour sa propension à générer des titres trompeurs ou erronés. Face à ces critiques croissantes, Apple a officiellement réagi en annonçant une mise à jour visant à améliorer la transparence et réduire la confusion des utilisateurs.

Dans une déclaration adressée à BBC News, Apple a confirmé qu’une mise à jour logicielle de Apple Intelligence sera déployée « dans les semaines à venir » pour résoudre les problèmes liés aux résumés de notifications.

Un porte-parole d’Apple a expliqué que les fonctionnalités d’Apple Intelligence sont encore en phase bêta et que des améliorations sont en cours grâce aux retours des utilisateurs. Cette mise à jour devrait rendre plus évident le fait que le texte affiché est un résumé généré par Apple Intelligence, notamment à travers des indicateurs plus visibles.

Cette déclaration intervient après une série d’erreurs mises en avant par la BBC, parmi lesquelles :

Une notification affirmant à tort que Luke Littler avait remporté une finale de fléchettes avant même que le tournoi ne commence.

Une autre notification erronée prétendant que l’ancien tennisman Rafael Nadal avait annoncé son homosexualité.

Ces erreurs, très médiatisées, ont poussé la BBC à demander des changements, car ces résumés inexacts compromettent la confiance des utilisateurs envers les médias qui fournissent le contenu.

Améliorations de Apple Intelligence attendues avec la mise à jour

Actuellement, les résumés générés par Apple Intelligence sont signalés par une petite icône au début du texte. Cependant, Apple prévoit de rendre l’interface plus transparente pour informer clairement les utilisateurs lorsque le contenu affiché est généré par l’IA. Bien que les détails exacts de ces améliorations restent inconnus, il est probable que ces changements soient inclus dans la version iOS 18.3, actuellement en phase de bêta-test et prévue pour plus tard ce mois-ci.

En plus de corriger les résumés incorrects, Apple devrait offrir davantage de contrôle aux utilisateurs pour gérer leurs notifications. Ceux qui souhaitent personnaliser ou désactiver cette fonctionnalité peuvent le faire en suivant ces étapes :

Aller dans Réglages → Notifications. Appuyer sur Résumer les notifications pour configurer les notifications à inclure ou désactiver complètement la fonction.

Compatibilité limitée des fonctionnalités

Il est important de noter que les fonctionnalités d’Apple Intelligence, y compris le résumé des notifications, sont disponibles uniquement sur certains appareils :

Les modèles iPhone 16.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max équipés d’iOS 18.1 ou ultérieure.

Certains iPad et Mac avec les dernières mises à jour de macOS et iPadOS.

Uniquement disponible aux États-Unis et dans la langue anglaise

Cette disponibilité limitée a suscité la frustration de certains utilisateurs qui se sentent exclus de l’écosystème d’Apple Intelligence, alors que l’entreprise met en avant les capacités révolutionnaires de son IA.

Un déploiement lent et difficile

Malgré les promesses d’innovations majeures, le déploiement d’Apple Intelligence s’est avéré lent, et des problèmes comme ceux des résumés incorrects aggravent l’insatisfaction des utilisateurs. Les critiques affirment que ces résumés inexacts peuvent induire en erreur ou nuire à la réputation des sources d’information, comme l’a illustré la plainte de la BBC.

Pour Apple, résoudre ces problèmes est une priorité. Garantir l’exactitude de ses systèmes d’IA permettra non seulement de renforcer la confiance des utilisateurs, mais aussi de consolider la position de l’entreprise en tant que leader de l’intégration de l’IA dans les appareils du quotidien. En affinant et en élargissant ses offres basées sur l’IA, Apple pourrait transformer ces défis en opportunités.

Les mises à jour prévues pour Apple Intelligence visent à améliorer la clarté et la fiabilité des notifications résumées. Bien qu’Apple reste optimiste quant au potentiel de son IA, il sera essentiel d’offrir des outils fiables et conviviaux pour regagner la confiance des utilisateurs et concrétiser sa vision d’une technologie plus intelligente et intuitive. Les utilisateurs et les observateurs de l’industrie suivront de près la manière dont Apple relève ces défis.