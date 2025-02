Google Chrome : l’IA change vos mots de passe automatiquement !

Une nouvelle amélioration de la sécurité des mots de passe pourrait être apportée au navigateur Google Chrome, car un chercheur de logiciels a découvert une nouvelle fonction d’intelligence artificielle.

L’utilisateur qui se fait appeler « Leopeva64 » sur X a partagé des captures d’écran, à côté d’un message qui dit : « Une autre fonctionnalité alimentée par l’IA arrive dans Chrome, « Changement de mot de passe automatisé », la description mentionne que « lorsque Chrome trouve l’un de vos mots de passe dans une violation de données, il peut proposer de changer votre mot de passe pour vous lorsque vous vous connectez ».

Dans les captures d’écran, la fonctionnalité semble être incluse dans le gestionnaire de mots de passe de Google. Il s’agit de l’outil qui permet de stocker, de gérer et de créer des mots de passe sécurisés.

L’une des images partagées par le compte X montre une page avec le texte « Changement de mot de passe automatisé » qui indique que la fonctionnalité utilise l’IA et est expérimentale.

L’outil permettra aux utilisateurs de changer leur mot de passe sur place grâce à l’IA, ce qui éliminera le processus manuel. La page affirme que le nouveau mot de passe généré sera « chiffré et ne sera jamais vu par personne ».

Le gestionnaire de mots de passe de Google pourrait bénéficier d’une mise à jour de l’IA

Cette mise à jour fait suite à l’annonce, en 2021, d’une fonctionnalité analogue axée sur les mots de passe, qui permettait de modifier rapidement et en toute sécurité tout mot de passe compromis, d’une simple pression sur un bouton. Le premier outil a été rendu possible par l’utilisation de Duplex, une technologie d’IA qui utilise la conversation naturelle pour aider les gens à gagner du temps.

Selon Ars Technica, il est possible de voir comment fonctionne cette technologie en téléchargeant une version Canary de Chrome.

Bien que l’on s’attende à ce qu’elle soit bientôt déployée, le géant de la technologie n’a pas partagé d’informations sur la fonctionnalité potentielle à venir ni sur une mise à jour de son gestionnaire de mots de passe depuis un certain temps. Il n’a pas non plus confirmé l’arrivée du produit. Cependant, comme beaucoup d’autres, l’entreprise a mis en œuvre une véritable poussée de l’IA dans ses produits.

La semaine dernière, Google a annoncé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle pour son programme Workspace for Nonprofits. Quelques jours plus tard, Sundar Pichai, PDG de Google, s’est exprimé à Paris lors du AI Action Summit, où il a expliqué le point de vue de l’entreprise : « Cette possibilité d’améliorer les vies et de transformer les choses est la raison pour laquelle Google investit dans l’IA depuis plus d’une décennie ».