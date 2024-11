Gemini : l’application d’IA de Google arrive sur iPhone !

L’application Gemini est désormais disponible pour les utilisateurs d’iPhone, rendant les dernières innovations en matière d’IA de Google accessibles sur plusieurs plateformes. Désormais disponible gratuitement sur l’App Store mondialement, l’application offre aux utilisateurs d’iPhone un espace dédié pour interagir avec l’IA de Google, qui était auparavant accessible principalement via l’application Google ou les navigateurs Web.

Après un lancement discret dans certaines régions, l’application est maintenant officiellement disponible pour tous. Avec l’arrivée de l’application indépendante, les utilisateurs d’iOS peuvent maintenant interagir facilement avec le chatbot de Google à tout moment.

La version iPhone de Gemini est riche en fonctionnalités et propose une expérience analogue à celle des utilisateurs Android. Avec Gemini Live, les utilisateurs peuvent dialoguer avec l’IA de Google comme s’ils parlaient à une personne réelle, pour des interactions plus naturelles. Cette fonctionnalité a fait ses débuts sur la série Pixel 9 et est particulièrement utile pour la préparation d’entretiens, la recherche de recommandations d’activités dans une nouvelle ville ou le brainstorming d’idées. Gemini Live prend en charge dix voix distinctes et est disponible dans plus de dix langues.

L’application facilite également l’apprentissage en permettant aux utilisateurs de poser des questions sur n’importe quel sujet, de recevoir des plans d’étude personnalisés et d’accéder à des conseils personnalisés, étape par étape, adaptés à leur style d’apprentissage. En outre, Gemini permet d’évaluer les connaissances à l’aide de quiz, y compris ceux basés sur des diagrammes complexes.

Un autre point fort est l’intégration d’Imagen 3, le dernier modèle de génération d’images de Google. Imagen 3 peut transformer rapidement des descriptions textuelles en images IA de haute qualité, répondant ainsi à divers besoins, qu’il s’agisse de créer des visuels pour des chats de groupe ou de développer des graphiques uniques pour des projets créatifs.

Gemini

Gemini pour iPhone s’intègre également avec d’autres applications Google, telles que YouTube, Google Maps et Gmail, facilitant l’accès à l’information, aux cartes ou la réalisation de tâches sans quitter l’interface de discussion.

Cette version iPhone semble offrir les mêmes fonctionnalités que celle d’Android, à l’exception d’une intégration plus poussée que l’on trouve sur le Pixel 9 sous Android, où Gemini est intégré directement dans l’écosystème du téléphone. Les deux versions nécessitent toutefois un abonnement Google One AI Premium pour accéder aux fonctionnalités avancées de Gemini.

Pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent découvrir les capacités de l’IA de Google, l’application Gemini peut maintenant être téléchargée depuis l’App Store. Notez que certaines fonctionnalités premium nécessitent un abonnement Google One.