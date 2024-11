Le Galaxy S25 Slim fait son apparition sur le site de l’autorité de certification

Samsung semble explorer le concept de smartphones ultra-minces avec des rumeurs sur un modèle Galaxy S25 Slim, qui pourrait arriver sur le marché au deuxième trimestre de 2025 (entre avril et juin). Cette nouvelle suit de près les spéculations sur un éventuel iPhone 17 Slim d’Apple prévu pour la même année.

Un rapport de la Corée du Sud, appuyé par une découverte faite par Smartprix dans la base de données GSMA IMEI, indique qu’un appareil avec le nom de marché « Galaxy » et le numéro de modèle SM-S937U pourrait appartenir à la gamme Galaxy S25. Le suffixe « U » laisse supposer un lancement aux États-Unis, et le format du numéro de modèle correspond aux conventions de nommage des variantes standard, Plus et Ultra de la série Galaxy S.

Le concept de smartphone mince est séduisant pour les consommateurs recherchant un design élégant et facile à manipuler. Toutefois, pour obtenir une finesse accrue, Samsung pourrait devoir faire des compromis sur certains composants, tels que la capacité de la batterie, l’appareil photo ou la technologie d’affichage.

Apple, qui prévoit de lancer son iPhone 17 Slim dans le courant du troisième trimestre 2025, pourrait placer la barre très haut en termes de prix, le positionnant au-dessus du modèle Pro Max actuel.

Cet iPhone pourrait présenter un écran de 6,6 pouces et un appareil photo arrière unique, soulignant l’approche minimaliste, mais potentiellement coûteuse d’Apple.

Potentiels ajustements pour un modèle Galaxy S25 Slim

Pour atteindre un design plus fin, Samsung pourrait :

Réduire l’épaisseur de la batterie, au risque de diminuer l’autonomie.

Intégrer une seule caméra ou opter pour des modules de caméra plus compacts.

Utiliser des matériaux plus légers et potentiellement un écran plus fin.

Adapter le processeur et d’autres composants internes pour un format plus compact sans sacrifier les performances.

Enjeux de 2025 : La guerre des smartphones minces

Si les fonctionnalités d’IA dans les modèles Galaxy S24 et iPhone 16 n’ont pas suffi à convaincre tous les utilisateurs de mettre à jour leurs appareils, l’année 2025 pourrait bien voir un nouvel axe de compétition autour de l’attrait des designs ultra-fins. Le potentiel lancement du Galaxy S25 Slim et de l’iPhone 17 Slim pourrait redéfinir les attentes en matière de smartphones haut de gamme, où l’esthétique et la compacité deviennent des arguments de vente clés.

L’approche de Samsung pour créer un modèle Slim reste à clarifier, mais l’engouement pour les designs minces pourrait bien inciter d’autres fabricants à emboîter le pas et à explorer cette tendance.