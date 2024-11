Accueil » OPPO Find X8 Ultra : Fuite des spécifications de l’écran et des caméras

OPPO a récemment lancé les smartphones Find X8 et Find X8 Pro en Chine, et ces modèles phares, équipés du processeur Dimensity 9400, devraient bientôt être disponibles sur d’autres marchés. Parallèlement, la marque travaillerait également sur le modèle Find X8 Ultra, prévu pour le marché chinois et attendu en janvier 2025.

Bien que la sortie officielle soit encore dans quelques mois, des détails commencent déjà à fuiter grâce à des informateurs, dont Digital Chat Station qui a partagé de nouvelles informations sur l’écran et les caméras du Find X8 Ultra via Weibo.

Selon le post de Digital Chat Station, bien que le nom du smartphone ne soit pas spécifiquement mentionné, il est probable qu’il s’agisse du Find X8 Ultra, car il précise que le téléphone sera doté d’un système de caméra signé Hasselblad. Le Find X8 Ultra arborerait un écran micro-quad-curvé de 6,82 pouces, utilisant une dalle BOE X2 LTPO OLED offrant une résolution 2K+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, similaire à celui du OnePlus 13.

En ce qui concerne la photographie, le Find X8 Ultra conserverait un système de caméra principal doté d’un capteur d’un pouce, accompagné de deux objectifs téléphoto périscopiques avec de légères variations de focales. Une fuite antérieure du même informateur avait révélé que ces objectifs offraient des zooms périscopiques 3x et 6x.

De plus, le Find X8 Ultra serait équipé d’un capteur multi-spectral Hasselblad, offrant des capacités avancées de capture d’image. Il comporterait également un capteur d’empreintes ultrasonique à point unique et bénéficierait d’une certification IP68/69 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Concurrence et disponibilité du Find X8 Ultra

Le Find X8 Ultra devra affronter une forte concurrence sur le marché, notamment avec des modèles comme le Galaxy S25 Ultra de Samsung, le Honor Magic 7 Ultimate, le Xiaomi 15 Ultra et le Vivo X200 Ultra. Bien que les Find X8 et X8 Pro soient prévus pour une sortie mondiale, on ne sait pas encore si le Find X8 Ultra sera disponible en dehors de la Chine. Par ailleurs, OPPO devrait également présenter le Find X8 Mini aux côtés du modèle Ultra lors de l’événement de janvier 2025.

Ces ajouts à la gamme Find X8 renforcent la position de OPPO dans le marché des smartphones haut de gamme, misant sur des innovations d’affichage et de photographie pour attirer les utilisateurs à la recherche de performance et de sophistication.