Accueil » DJI Mic Mini : Prix et accessoires dévoilés !

DJI Mic Mini : Prix et accessoires dévoilés !

DJI Mic Mini : Prix et accessoires dévoilés !

DJI s’apprête à lancer un système de microphone sans fil abordable, le DJI Mic Mini. Après une première fuite plus tôt ce mois-ci, qui révélait un aperçu de l’appareil et quelques spécifications, une nouvelle fuite dévoile maintenant le prix du microphone et ses accessoires inclus.

Selon l’utilisateur Twitter et informateur @Quadro_News, le DJI Mic Mini séduira les créateurs soucieux de leur budget grâce à une tarification échelonnée. L’option la plus abordable serait un seul microphone au prix de 59 €.

Pour une option intermédiaire, un seul microphone sans boîtier de recharge est estimé à 89 €. Enfin, le forfait haut de gamme, comprenant deux émetteurs et un boîtier de recharge dédié, devrait être proposé à 169 €.

La fuite comprend également une image des accessoires inclus dans le combo haut de gamme. Les microphones compacts sont accompagnés d’un boîtier de recharge élégant, de pare-vents pour divers environnements d’enregistrement, d’une pochette de transport et d’adaptateurs USB-C et 3,5 mm, garantissant une compatibilité étendue avec de nombreux appareils.

Avec un poids de seulement 10 grammes, le DJI Mic Mini met l’accent sur la portabilité.

DJI Mic Mini, l’accent sur la portabilité

Son design minimaliste et son attache clip intégrée, déjà aperçus dans des fuites antérieures, laissent présager qu’il pourrait devenir un choix prisé des vloggers et des journalistes mobiles qui recherchent un son de qualité tout en déplacement.

La fuite confirme également des détails précédemment évoqués, tels que le design épuré à clip et les options de couleur : Arctic White et Infinity Black. Avec ces nouvelles informations révélées, une annonce officielle de DJI semble imminente, peut-être même dans les prochains jours. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour.