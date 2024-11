Accueil » Apple Intelligence : ChatGPT, Genmoji et Image Playground arrivent en décembre avec iOS 18.2 !

Apple a avancé la date de sortie publique de la mise à jour iOS 18.2, désormais prévue pour le 2 décembre, selon Mark Gurman de Bloomberg — sauf en cas de retards liés à des bugs ou autres problèmes techniques.

Initialement attendue 10 jours plus tard, cette mise à jour apportera des fonctionnalités clés d’Apple Intelligence, la suite d’IA de l’entreprise. Cependant, l’attente d’autres fonctionnalités majeures d’IA devra patienter jusqu’en avril 2024 avec iOS 18.4, qui inclura une refonte complète de Siri et introduira Apple Intelligence dans l’UE. Quant à la Chine, Apple n’a pas encore prévu d’y déployer cette suite.

Nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence avec iOS 18.2

La mise à jour iOS 18.2 pour l’iPhone 16 sera marquée par des ajouts IA notables, notamment :

Image Playground: une plateforme de génération d’images basée sur des prompts textuels.

Genmoji : un outil pour créer des emojis personnalisés adaptés à chaque utilisateur.

Intégration de ChatGPT avec Siri : pour des réponses plus naturelles et interactives.

Intelligence visuelle : permet d’identifier des objets dans les photos ou de comprendre des textes.

Nouveaux outils de rédaction assistés par IA : pour générer des textes plus efficaces et précis.

Outre les fonctionnalités d’Apple Intelligence, iOS 18.2 pourrait introduire une gestion mondiale des applications par défaut. Initialement envisagée comme une exclusivité européenne, cette option est désormais testée dans la version bêta de la mise à jour, ce qui laisse penser qu’elle pourrait être étendue à tous les utilisateurs.

Impact sur la stratégie et les ventes

Apple a fait le choix de restreindre certaines fonctions d’Apple Intelligence aux modèles d’iPhone les plus récents, l’iPhone 16 en particulier, pour stimuler les ventes de cette gamme, au détriment des iPhone 15 Pro. De plus, des options de personnalisation pour les applications par défaut pourraient être un signe que des fonctionnalités exclusives à l’UE, comme les paiements NFC de tiers et les boutiques d’applications alternatives, pourraient un jour s’étendre à d’autres régions.

Pour ceux qui ne sont pas intéressés par l’IA, il sera difficile d’échapper à cette orientation, car Apple semble déterminé à faire d’Apple Intelligence un élément central de ses prochaines mises à jour iOS.