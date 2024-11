Recall : Microsoft reporte encore la fonctionnalité d’IA pour Windows 11

Lorsque Microsoft a lancé son initiative Copilot+ PC équipés d’IA cet été, l’une des fonctionnalités phares était Recall, une option permettant d’enregistrer des mois d’utilisation de votre PC pour aider à se souvenir des tâches effectuées et les retrouver plus facilement.

Mais la première version de Recall a suscité une vive inquiétude : dans les versions de prévisualisation de Windows, elle stockait les données en texte clair, rendant les informations facilement accessibles par d’autres utilisateurs du PC ou par des logiciels malveillants. Cela créait un potentiel risque d’exposition des données sensibles de l’utilisateur, notamment les captures d’écran et l’historique d’usage.

Microsoft prévoyait initialement de lancer Recall cet été, mais a dû repousser la sortie pour renforcer la sécurité. En septembre, la société avait expliqué en détail les nouvelles protections mises en place dans la version remaniée de Recall, en annonçant qu’une préversion serait prête pour les testeurs du programme Windows Insider en octobre. Cependant, Microsoft vient de confirmer un nouveau report : la préversion de Recall sera désormais disponible en décembre.

Dans une déclaration partagée avec The Verge, Brandon LeBlanc, responsable principal du programme Windows Insider, a précisé : « Nous nous engageons à offrir une expérience sécurisée et de confiance avec Recall. Pour garantir que nous apportons les mises à jour essentielles, nous prenons le temps nécessaire pour affiner l’expérience avant de la proposer en préversion aux Windows Insiders ».

La mise à jour de septembre avait détaillé plusieurs mesures de sécurité. Les données de Recall seront protégées par les fonctionnalités de sécurité basées sur la virtualisation (VBS) de Windows et l’authentification Windows Hello. De plus, Recall restera optionnelle et pourra être totalement désinstallée pour les utilisateurs ne souhaitant pas l’utiliser.

Des exigences matérielles strictes pour Copilot+

Lorsque Recall sera finalement déployée, elle sera exclusivement disponible sur les PC compatibles Copilot+, dotés de certaines fonctionnalités d’IA non disponibles sur les PC Windows 11 classiques. Les Copilot+ PC doivent répondre à des exigences strictes : au moins 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, et un processeur neuronal (NPU) capable de traiter au moins 40 TOPS (trillions d’opérations par seconde). Les utilisateurs devront également être inscrits au programme Windows Insider. Quant à la disponibilité de Recall pour les PC non-inscrits, elle ne semble pas prévue avant 2025.

Avec ce report, Microsoft souhaite clairement gagner la confiance des utilisateurs en renforçant la sécurité de cette fonctionnalité, mais cela pourrait aussi signifier un déploiement progressif encore repoussé pour le grand public.