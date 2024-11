Apple poursuit sa stratégie d’intégration de composants en développant ses propres puces Wi-Fi 7 pour ses futurs produits, notamment la très attendue gamme d’iPhone 17 prévue pour la seconde moitié de 2025. Selon Ming-Chi Kuo, analyste de Tianfeng International, ces nouvelles puces seront fabriquées en utilisant le processus de gravure N7 de TSMC, marquant une avancée majeure vers une meilleure maîtrise de son écosystème tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs tiers.

Apple a pour ambition de migrer l’ensemble de sa gamme vers ses propres puces Wi-Fi d’ici 3 ans. En développant en interne ses propres puces, Apple espère non seulement réduire les coûts, mais également renforcer l’intégration entre ses appareils pour une meilleure expérience utilisateur.

DigiTimes rapporte que certains iPad prévus pour 2025 pourraient également être équipés de ces puces Wi-Fi conçues en interne, soulignant l’engagement d’Apple dans la conception de ses composants, un projet qui aurait été lancé dès 2021.

L’effort d’Apple pour produire ses propres puces a débuté en 2019 avec le rachat de la division modem pour smartphones d’Intel, une acquisition qui devait lui fournir à la fois des talents spécialisés et des technologies avancées. Cependant, le développement d’un modem 5G performant s’est avéré plus ardu que prévu, repoussant la disponibilité de cette technologie à 2025.

Réduire la dépendance vis-à-vis de Broadcom

Actuellement, Apple s’appuie sur Broadcom pour fournir les puces Wi-Fi de ses appareils. Une transition réussie vers ses propres puces pourrait optimiser les performances et l’efficacité énergétique de ses produits tout en améliorant la compatibilité et la connectivité au sein de son écosystème.

Même si les bénéfices concrets pour les consommateurs de ces puces Wi-Fi 7 ne sont pas encore totalement connus, cette évolution pourrait promettre une connectivité plus fluide et une meilleure gestion des performances réseau pour tous les appareils Apple.

Outre les nouvelles puces Wi-Fi, la série iPhone 17 pourrait également introduire des innovations matérielles marquantes. Parmi elles, une refonte de la disposition des boutons est envisagée pour l’iPhone 17 Pro, avec un bouton unique en remplacement des boutons de volume et du bouton Action. Apple vient d’introduire un bouton de Commande pour l’appareil photo sur toute la gamme d’iPhone 16, rendant l’appareil photo encore plus accessible.

Si ces innovations se concrétisent, elles pourraient annoncer un changement stratégique, avec des nouveautés habituellement réservées aux modèles Pro atteignant les modèles standards plus rapidement.

Lancement d’un modèle iPhone 17 « Air » ou « Slim »

La gamme d’iPhone 17 pourrait aussi s’enrichir d’une version « Air » ou « Slim », misant sur un design plus fin et léger pour attirer les utilisateurs privilégiant la portabilité sans compromis sur les performances. Cette version, selon les rumeurs, viserait à offrir une alternative élégante et performante, renforçant ainsi l’offre de l’iPhone pour séduire un plus large public.

Ces projets de puces en interne et de nouveaux designs témoignent de la volonté d’Apple de maîtriser chaque aspect de ses appareils et d’offrir des produits toujours plus intégrés et performants. Avec ces avancées technologiques, l’iPhone 17 pourrait marquer une étape importante dans l’évolution de l’écosystème Apple, avec des appareils optimisés à la fois pour l’utilisateur final et pour l’intégration à l’échelle de la marque.