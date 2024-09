PlayStation fête ses 30 ans avec des consoles et accessoires rétro en édition limitée !

PlayStation a habilement trouvé un moyen d’inciter le plus grand nombre à adopter la PS5 Pro. PlayStation, la marque iconique du jeu vidéo, fête ses 30 ans cette année et a décidé de marquer le coup en dévoilant une collection d’accessoires et de consoles en édition spéciale, qui raviveront sans aucun doute de nombreux souvenirs pour les fans de la première heure.

« Pour célébrer ce 30e anniversaire, nous devions créer quelque chose qui honore l’histoire et la joie que PlayStation nous a apportées à tous », a déclaré Hideaki Nishino, directeur général de la plateforme PlayStation. Cette gamme étend sur l’ensemble de l’écosystème hardware PlayStation 5 les magnifiques couleurs iconiques de la toute première PlayStation.

Des packs collector pour les nostalgiques

Deux packs sont proposés : une PlayStation 5 Digital Edition avec un disque SSD de 1 To, et une PlayStation 5 Pro avec un disque SSD de 2 To accompagnée de quelques bonus, comme une manette DualSense Edge et une station de recharge pour manette. Le lecteur de disque reste vendu séparément, mais cette fois, un support vertical est inclus. Les deux packs sont également fournis avec un connecteur de câble, quatre attaches de câble en forme de boutons PlayStation, un autocollant, un poster et un trombone PlayStation. Il est également possible d’acheter séparément les manettes DualSense et DualSense Edge, ainsi que la PlayStation Portal.

Les précommandes débuteront le 26 septembre sur PlayStation Direct et chez certains revendeurs, soit le même jour que l’ouverture des précommandes pour la PS5 Pro. Le prix de ces éditions spéciales n’a pas encore été dévoilé, mais on peut s’attendre à ce qu’il soit supérieur à celui des versions standard.

Un design rétro inspiré de la première PlayStation

La première PlayStation, lancée au Japon le 3 décembre 1994, arborait un look unique qui reste reconnaissable aujourd’hui. Ce design emblématique a inspiré la collection anniversaire, avec notamment un schéma de couleurs grises omniprésent. Les manettes DualSense sont particulièrement réussies, avec un bouton home reprenant le logo coloré original de PlayStation et quatre boutons aux couleurs d’origine. Un connecteur de câble USB-C reprend également le design du boîtier d’origine.

Des éditions limitées pour les collectionneurs

Les produits arborent également un logo spécial en relief imprimé une fois au dos, mais répété à l’infini sur le panneau intérieur de la PS5 et à l’arrière des poignées de la DualSense. La PS5 Pro suit un schéma de conception similaire, mais avec l’ajout d’un numéro de série sur l’un des panneaux avant. En effet, PlayStation ne vendra que 12 500 unités de cette édition limitée dans le monde.

D’autres surprises à venir pour les 30 ans de PlayStation

Cette annonce est la deuxième de ce mois concernant le 30e anniversaire de PlayStation. La marque a également révélé la sortie de nouvelles démos de jeux exclusives et de bandes sonores numériques inédites. Des jeux de société sont également disponibles en précommande.

En somme, PlayStation célèbre ses 30 ans avec panache, en proposant aux fans une collection d’accessoires et de consoles rétro qui ravira les nostalgiques et les collectionneurs. Une belle façon de rendre hommage à l’histoire de cette console légendaire qui a marqué des générations de joueurs.