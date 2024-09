iPad Pro M4 : la mise à jour iPadOS 18 tourne au cauchemar pour certains utilisateurs

Pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, il n’y a pas de jour plus excitant que celui de septembre, où les nouvelles versions d’iOS et d’iPadOS sont déployées. Imaginez l’horreur lorsque ce jour arrive, et que la mise à jour n’est pas proposée pour votre appareil. C’est exactement ce qui est arrivé aux possesseurs d’iPad Pro M4.

Alors que les utilisateurs d’iPhone s’amusent à personnaliser leur écran d’accueil avec iOS 18, les utilisateurs d’iPad devront se passer de l’application calculatrice pendant un certain temps. En effet, Apple a interrompu la possibilité de mettre à jour l’iPadOS 18 — sorti le même jour que l’iOS 18 — parce qu’il semble qu’il fasse disjoncter de nombreux iPad.

Tous les iPad Pro M4 ne sont pas concernés

L’affaire a été révélée lorsque les utilisateurs ont commencé à remarquer qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé. Pour une raison ou une autre, le problème ne touche que les derniers iPad Pro équipés de la puce M4. Bien qu’ils fonctionnent correctement pour beaucoup, un nombre non négligeable d’iPad Pro M4 refusent tout simplement de s’allumer après la mise à jour vers le dernier système d’exploitation.

En effet, selon de nombreux témoignages d’utilisateurs, après avoir installé la version finale d’iPadOS 18, sortie lundi dernier, les iPad Pro M4 ne se rallument plus. La mise à jour a tout simplement « brické » les appareils. Aucun autre iPad ne semble être affecté, et la mise à jour n’a pas été retirée complètement, seulement pour les iPad Pro M4.

Presque tout le monde est déjà passé par là. J’ai moi-même installé une mise à jour sur un iPhone qui l’a rendu inutilisable. J’ai dû courir à l’Apple Store pour obtenir de l’aide.

Mais apparemment, cela n’aide même pas les utilisateurs d’iPad Pro M4. Un utilisateur a rapporté avoir emmené son appareil à l’Apple Store et s’être fait dire qu’ils devaient envoyer l’iPad Pro aux ingénieurs d’Apple avant de fournir un remplacement, même si l’utilisateur avait Apple Care.

Apple Intelligence est-elle en cause ?

On sait qu’il y a eu de nombreux problèmes avec Apple Intelligence, la nouvelle fonctionnalité d’IA qu’Apple ajoute à iPadOS, iOS et macOS. Bien que cela ait semblé incroyable quand Apple l’a présenté à la WWDC 2024, il faudra malheureusement attendre encore un certain temps avant que tout soit prêt.

Bien que certaines fonctionnalités intéressantes aient été ajoutées aux bêtas publics, telles que le mode sombre pour l’écran d’accueil, la coloration des icônes d’applications, les applications cachées, un nouveau centre de contrôle, de nouvelles options pour les messages, une application Photos entièrement repensée et la possibilité de masquer les distractions (comme les publicités) sur Safari, il n’y a pas encore de fonctionnalités Apple Intelligence, à mon grand regret.

Les Developer Beta ont un aperçu de l’IA, mais pas encore les fonctionnalités clés

Les Developer Beta ont un aperçu des nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence, mais elles ne disposent toujours pas de celles qui comptent vraiment, telles que les images créées par l’IA, la possibilité de créer des Genmoji, les outils d’écriture, une expérience Siri plus personnelle, une application Mail organisée et un ChatGPT intégré.

Certaines de ces fonctionnalités ne seront pas disponibles avant l’automne, et d’autres ne seront peut-être pas disponibles avant l’année prochaine. Encore une fois, c’est frustrant. Bien que certaines personnes se soient demandé si Apple Intelligence était à l’origine du problème des iPad Pro M4, elle n’est pas encore prête pour les bêtas publics, il semblerait donc que les fonctionnalités ne soient pas non plus dans la version officielle.

La question demeure : pourquoi cette mise à jour bricke-t-elle les iPad Pro M4 ?

Cependant, cela laisse toujours la question de savoir pourquoi la mise à jour iPadOS 18 bricke les iPad Pro M4, au point qu’Apple a dû la retirer. Comment cela peut-il se produire avec cette première version, alors que cela n’a pas été signalé par les testeurs des bêtas publics ? C’est pour le moins déconcertant.