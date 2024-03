WhatsApp réinvente ses Statuts : Texte, vidéo et photo en un clic

WhatsApp continue d’évoluer, se rapprochant de plus en plus des fonctionnalités typiques des réseaux sociaux, notamment depuis son acquisition par le géant de la technologie Meta.

La fonctionnalité de mise à jour de Statut, en particulier, devient de plus en plus analogue aux Stories sur Instagram, avec des nouveautés telles que la possibilité de taguer d’autres utilisateurs. La dernière version bêta de WhatsApp pour Android (v2.24.7.16) révèle des changements significatifs à venir, notamment une refonte de la page d’édition des statuts.

Dans cette nouvelle version, découverte par l’équipe de WABetaInfo, une option « Texte » s’ajoute aux actuelles options « Vidéo » et « Photo » au bas de l’écran, permettant ainsi de partager des mises à jour de statut sous différentes formes plus aisément.

Actuellement, pour accéder à l’éditeur de Statuts texte, les utilisateurs doivent sélectionner l’icône de crayon dans l’onglet Actus. Cette restriction empêche de changer le type de statut (texte, photo, vidéo) une fois dans la page d’édition/prévisualisation, nécessitant un retour en arrière pour toute modification.

La mise à jour envisagée, toujours en phase de test, promet de simplifier le processus de partage en intégrant directement le choix du type de contenu dans le compositeur. Cela permettra aux utilisateurs de passer facilement d’un type de contenu à un autre sans quitter l’écran actuel, améliorant ainsi l’efficacité et la commodité de l’expérience utilisateur.

Parallèlement, WhatsApp explore le domaine de l’intelligence artificielle (IA), notamment avec le potentiel développement d’outils d’édition d’images alimentés par l’IA, ainsi que l’intégration de Meta AI directement dans sa barre de recherche. Ces innovations soulignent l’engagement continu de WhatsApp à enrichir ses fonctionnalités et à offrir une expérience plus intégrée et interactive à ses utilisateurs.