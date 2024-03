Avant-première : Les futures couleurs et fonctionnalités des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6

Avant-première : Les futures couleurs et fonctionnalités des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6

À l’approche de la date de sortie présumée en juillet des nouveaux modèles pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, les rumeurs s’intensifient, offrant un aperçu des options de couleurs et des caractéristiques attendues pour ces appareils.

Selon des informations divulguées par Ross Young, un informateur réputé dans la chaîne d’approvisionnement, le Galaxy Z Fold 6 serait proposé en Dark Blue, Light Pink et Silver, tandis que le Galaxy Z Flip 6 se déclinerait en Light Blue, Light Green, Silver et Yellow. Samsung pourrait également réserver des coloris exclusifs pour certaines boutiques.

Ces prévisions s’appuient sur les premières indications concernant la nouvelle gamme pliable de Samsung, bien que des modifications soient toujours possibles. Néanmoins, l’exactitude des prédictions de Young est soutenue par les spécifications et fonctionnalités déjà évoquées concernant ces deux téléphones.

Pour référence, le Galaxy Z Fold 5 a été lancé dans les coloris Icy Blue, Phantom Black et Cream, et le Z Flip 5 en Mint, Graphite, Cream et Lavender, avec des ajouts post-lancement tels que les variantes Gray et Blue, et pour le Z Flip 5, des versions Green et Yellow. Il est donc probable que Samsung conserve une palette similaire pour ses nouveaux modèles.

Got some early insight into Z Fold 6 and Z Flip 6 colors:

– Z Fold 6: Dark Blue, Light Pink and Silver

– Z Flip 6: Light Blue, Light Green, Silver and Yellow — Ross Young (@DSCCRoss) March 7, 2024

Les rumeurs suggèrent également des modifications de conception pour le Galaxy Z Fold 6, avec un écran de couverture plus large et peut-être plus grand, suivant une tendance initiée par OnePlus. Le Galaxy Z Flip 6 bénéficierait également d’un écran de couverture plus grand, passant à 3,9 pouces, une charnière plus résistante et un pli moins visible.

Des fonctionnalités d’IA très attendues

Les attentes sont grandes également concernant les performances, avec l’anticipation d’une intégration du chipset Snapdragon 8 Gen 3 pour les deux modèles. En complément, les fonctionnalités d’IA de Samsung devraient enrichir l’expérience utilisateur. Samsung a aussi mentionné son travail sur l’amélioration de la résistance à la poussière pour ses smartphones pliables, ce qui pourrait signifier que les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 bénéficieraient d’une résistance accrue à la poussière, en plus de l’étanchéité habituelle.

La rumeur veut que les nouveaux modèles pliables soient lancés en juillet, période à laquelle ils pourraient être accompagnés par la « Galaxy Ring ». Samsung semble donc préparer un éventail complet de nouveautés pour son deuxième événement Unpacked de l’année, promettant de captiver les adeptes de technologie et les fans de la marque.

Avec un marché des smartphones pliables en pleine expansion et de plus en plus concurrentiels en 2024, ces améliorations seront-elles suffisantes pour maintenir la domination de Samsung ? Seul l’avenir nous le dira.