MWC 2024 : Lenovo dévoile le premier ordinateur portable à écran transparent

Le MWC 2024 bat son plein et de nombreuses marques technologiques présentent leurs dernières innovations. Comme on pouvait s’y attendre, Lenovo présente le premier ordinateur portable qui peut se targuer d’avoir un écran sans bordures, car l’écran est un écran micro-LED transparent qui ressemble à une feuille de verre transparent lorsqu’il n’y a rien sur l’écran. En effet, le Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop, comme son nom l’indique, est doté d’un écran entièrement transparent, permettant aux utilisateurs de voir à travers.

Mais allumer l’ordinateur portable et l’écran Micro-LED de 17,3 pouces peut afficher du texte, des images et d’autres graphiques. Bien qu’il s’agisse pour l’instant d’un concept d’ordinateur portable, la société a construit ce concept fonctionnel, et présente des prototypes au Mobile World Congress 2024 de Barcelone.

La société ne fournit pas beaucoup de détails sur le matériel, si ce n’est que l’écran offre « une saturation élevée des couleurs combinée à un contraste exceptionnel et une luminosité de 1 000 nits », pour « une visibilité optimale à l’intérieur comme à l’extérieur », et que la nature transparente de l’écran vous permettra de voir des objets virtuels superposés à des décors réels. Lenovo explique qu’elle utilise le contenu généré par l’intelligence artificielle (AIGC) pour permettre l’interaction d’éléments numériques avec des objets physiques afin de créer une expérience immersive.

En d’autres termes, il s’agit peut-être d’un appareil de réalité augmentée pour lequel il n’est pas nécessaire de porter une paire de lunettes spéciale ?

Ou, vous pourriez utiliser la nature transparente de l’écran pour dessiner des images sur l’écran en traçant les objets que vous voyez derrière, sans que vos yeux ne quittent l’objet que vous dessinez ou votre toile numérique.

Un ordinateur pour les artistes ?

Lenovo semble considérer les artistes numériques comme un potentiel marché pour ce type d’appareil, car en plus d’un écran transparent, l’ordinateur portable est équipé d’une tablette graphique à l’endroit où l’on s’attendrait normalement à trouver un clavier physique. Vous pouvez utiliser un stylo sensible à la pression sur la base tactile. Si vous n’utilisez pas de stylo, un clavier virtuel s’affiche à l’écran, ce qui vous permet de taper (à condition que vous appréciiez des touches virtuelles qui ne bougent pas).

La démonstration technique de Lenovo est impressionnante, mais il s’agit manifestement d’un prototype. NotebookCheck souligne qu’il s’agit d’un écran 720p qui semble plutôt pixelisé et que les prototypes ont une teinte rouge.

L’écran du prototype est également toujours un peu transparent. Contrairement au téléviseur OLED transparent présenté par LG au CES, le ThinkBook Transparent Laptop Concept ne dispose pas d’un écran noir qui se glisse derrière l’écran lorsque l’on souhaite améliorer la qualité de l’image.

Lenovo n’est pas prêt à commercialiser un ordinateur portable doté d’un écran transparent, il n’est donc pas surprenant que la société ne révèle pas de détails sur le processeur, la mémoire, le stockage ou le prix potentiel.