Chrome sur Android s’apprête à révolutionner votre gestion d’onglets

L’introduction de la fonctionnalité de groupement d’onglets sur la version mobile de Chrome représente une avancée significative pour les utilisateurs d’Android, leur offrant une flexibilité et une organisation accrues, analogue à ce qui est déjà disponible sur la version de bureau.

Google teste actuellement cette fonctionnalité dans la version expérimentale de Chrome Canary 124, permettant même de créer des groupes d’onglets avec un seul onglet pour commencer.

Cette fonctionnalité, repérée pour la première fois en janvier et initialement inaccessible, est désormais pleinement opérationnelle dans la dernière version de Chrome Canary sur Android, grâce à l’activation du flag expérimental #android-tab-group-stable-ids .

In my previous tweet I couldn’t show what the tab looked like in the tab switcher because the tab didn’t appear there, but in the latest Chrome Canary build it already appears there, this is what the “lonely” tab looks like: pic.twitter.com/YE7432TnA0

— Leopeva64 (@Leopeva64) February 17, 2024