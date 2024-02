WhatsApp renforce l’engagement : les Stories simplifiées

WhatsApp, principalement connu pour ses capacités de messagerie instantanée, se prépare à rénover l’une de ses fonctionnalités les moins utilisées : les Stories.

Le format temporaire de publication de photos et de vidéos, analogue à celui popularisé par Snapchat et ensuite adopté par les produits de Meta, s’apprête à recevoir une attention particulière dans une prochaine mise à jour de WhatsApp.

D’après les observations précises de WABetaInfo, la version bêta de WhatsApp pour Android présente désormais un design renouvelé pour l’onglet « Actus », où les utilisateurs peuvent visualiser les Stories (ou « Statuts », selon la terminologie officielle de WhatsApp) qu’ils n’ont pas encore vues.

Ce nouveau design mettrait en avant ces Statuts non vus avec de plus grandes vignettes en haut de l’onglet, accompagnées d’un aperçu du premier. Les noms d’utilisateur situés en dessous seraient moins mis en évidence, facilitant ainsi le rattrapage de tout ce que vous n’avez pas encore vu et vous permettant de parcourir les Stories disponibles sans nécessairement les ouvrir. Cette fonctionnalité serait particulièrement pratique pour ceux qui ont de nombreux amis et membres de la famille publiant des mises à jour.

Toutefois, comme il s’agit d’une version bêta de WhatsApp, il n’y a aucune garantie que cette fonctionnalité soit déployée sur Android ou iOS. Les développeurs de WhatsApp pourraient finalement décider de ne pas lancer la mise à jour.

Des évolutions constantes

À l’heure actuelle, il n’est pas clair quand cette fonctionnalité pourrait être intégrée à la version stable de WhatsApp utilisée par le grand public. Il reste également à voir si l’interface mise à jour serait optionnelle ou imposée à tous les utilisateurs, qu’ils l’apprécient ou non.

Si WhatsApp est déjà installé sur votre smartphone Android ou iPhone, vous pouvez ouvrir l’onglet « Actus » pour voir les nouvelles Stories des individus et des chaînes auxquels vous êtes connecté, que vous ayez interagi avec eux récemment ou non. Vous pouvez également créer une nouvelle mise à jour de statut depuis le même écran. Les Stories sont également accessibles depuis l’onglet de chat principal, mais si certaines personnes plus bas dans la liste n’ont pas été contactées récemment, vous pourriez manquer leurs mises à jour.

Les efforts continus de WhatsApp pour améliorer ses fonctionnalités signifient beaucoup pour les utilisateurs qui utilisent régulièrement l’application.