L’iPhone pliable en attente : Apple cherche l’écran parfait

La saga du potentiel iPhone pliable d’Apple prend un nouveau tournant. Récemment, des rumeurs suggéraient qu’Apple se rapprochait de plus en plus de la réalisation d’un iPhone pliable, à l’image des modèles à clapet de la série Galaxy Z Flip de Samsung. Malgré les préoccupations concernant la durabilité et l’utilité d’un tel appareil, Apple aurait entamé des discussions avec un fabricant asiatique pour la production de composants destinés à deux modèles d’iPhone pliables.

L’avenir pliable d’Apple semble être en suspens pour le moment, car la société n’a pas encore trouvé d’écran pliable qui réponde à ses standards élevés. Selon Fixed Focus Digital sur Weibo, cité par MacRumors, Apple a exploré et testé divers écrans pouvant se plier, mais aucun n’a atteint le niveau de qualité requis pour un iPhone pliable.

La principale raison invoquée serait la durabilité d’un iPhone pliable à clapet, une préoccupation déjà mentionnée auparavant. Selon le rapport, Apple aurait acheté des smartphones pliables de concurrents, y compris Samsung, pour les étudier.

Samsung, reconnu pour ses smartphones pliables tels que les récents Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, aurait fourni des écrans pliables à Apple. Cependant, pour des raisons non spécifiées, ces écrans n’auraient pas passé les tests d’Apple. Les détails précis concernant les critères non satisfaits par ces écrans — esthétique, durabilité, ou les deux — restent flous.

Le post sur Weibo indique qu’Apple procède à la rétro-ingénierie des smartphones pliables achetés à d’autres fabricants et qu’au moins l’un des prototypes utilisait un écran fourni par Samsung. Toutefois, cet écran pliable de Samsung aurait cessé de fonctionner après quelques jours de tests intensifs par Apple, conduisant l’entreprise à mettre en pause le développement d’un iPhone pliable jusqu’à ce qu’un écran plus durable puisse être trouvé.

L’iPad pliable avant l’iPhone ?

Malgré les nombreuses rumeurs entourant un potentiel « iPhone Fold », l’existence et le lancement d’un tel appareil demeurent incertains. Apple, qui a souvent attendu que d’autres marques introduisent de nouvelles technologies mobiles avant de les adopter, pourrait suivre la même approche avec les écrans pliables.

Les plans d’Apple pour 2024 et 2025 ne semblent pas inclure de smartphones pliables, et si le rapport actuel est exact, il ne faudrait pas s’attendre à voir un iPhone pliable de sitôt. Il est également possible qu’Apple envisage de lancer un iPad pliable avant de se lancer dans les iPhone pliables. Ce produit, probablement de taille plus conséquente, pourrait offrir un terrain de développement plus favorable pour un écran répondant aux exigences d’Apple.

Récemment, The Elec a suggéré qu’à l’occasion du 20e anniversaire de l’iPhone en 2027, Apple envisageait de lancer un iPad pliable pour remplacer l’iPad mini de 8,3 pouces. Les rumeurs autour des dispositifs pliables d’Apple évoluent rapidement, il est donc conseillé de rester à l’affût pour les dernières mises à jour.