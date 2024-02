Chrome teste une nouvelle API d’impression Web pour une expérience utilisateur améliorée

Google travaille en permanence à l’élaboration de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations pour son navigateur Web Chrome. L’entreprise vient de commencer à tester une nouvelle API d’impression Web dans Chrome, qui vise à apporter une impression plus avancée aux sites web et aux applications Web.

Google a récemment créé un flag de fonctionnalité dans Chrome pour l’API Web Printing, qui a d’abord été déployé dans les canaux Canary et Dev. Le nouveau flag #enable-web-printing-api est destiné à tester l’API Web Printing, une norme Web proposée pour une impression plus avancée à partir de sites Web et d’applications Web. L’objectif est de permettre aux sites et aux applications Web de détecter ce qu’une imprimante connectée peut gérer, et d’ajuster les paramètres d’un travail d’impression selon les besoins, comme la modification de la résolution, de l’étendue des pages et du nombre de copies.

Le document de proposition officiel pour l’impression Web explique : « L’impression est une tâche courante et importante dans de nombreux domaines, notamment la gestion de documents, l’impression d’étiquettes, l’impression de reçus, etc. Alors que les applications Web peuvent générer des contenus imprimables tels que des PDF, des images et des documents texte et les envoyer à des imprimantes locales via window.print() , il n’est actuellement pas possible de personnaliser ces documents au-delà de ce qui peut être accompli de manière déclarative via CSS ou de spécifier des paramètres supplémentaires tels que le nombre de copies ou le collationnement ; l’API navigator.printing vise à fournir un moyen standardisé et transparent pour les applications Web d’interagir directement avec les imprimantes, permettant aux développeurs de construire des fonctionnalités liées à l’impression dans leurs applications Web ».

La fonctionnalité d’impression actuelle des navigateurs Web modernes est généralement suffisante pour les étiquettes d’expédition, les documents PDF ordinaires et d’autres fichiers provenant de la plupart des sites Web. Cependant, elle n’est pas suffisamment personnalisable pour les applications Web qui nécessitent des paramètres de couleur et de résolution spécifiques, comme les logiciels de publication et de conception graphique plus avancés. Il est facile de comprendre comment la version Web d’Adobe Photoshop et d’autres outils analogues pourraient bénéficier d’options d’impression plus proches des capacités des logiciels de bureau natifs. Le principal cas d’utilisation de la proposition est la simplification des travaux d’impression par des clients de bureau distants, ce qui peut s’avérer pénible pour les entreprises et les grandes organisations utilisant des clients légers.

Cette fonctionnalité est encore testée dans les branches de développement de Google Chrome, et il est toujours possible qu’elle soit modifiée de manière significative ou abandonnée avant d’être déployée à grande échelle. Elle semble néanmoins potentiellement utile.