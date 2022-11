La DJI O3 Air Unit est une caméra compacte et légère pour les drones FPV

Si vous aimez assister à des vols, vous pouvez connecter les Goggles 2 à l’application DJI Fly en tant qu’écran de transmission secondaire pour regarder le direct en temps réel d’un autre pilote . Le casque pèse 10,2 onces et supporte jusqu’à 120 minutes de vol lorsqu’il est entièrement chargé. Les DJI Goggles 2 sont également compatibles avec la O3 Air Unit de DJI, le Avata de DJI et la télécommande FPV 2 de DJI.

La O3 Air Unit utilise un capteur de 1/1,7 pouce pour capturer des vidéos à 4K à 60 fps . Un champ de vision de 155° est disponible, mais uniquement lorsque le format d’image est réglé sur 4:3 et que la qualité d’enregistrement est réduite à 2,7K à 50/60 fps ou 1080p à 50 fps/60 fps. Les séquences peuvent être stabilisées grâce à la technologie RockSteady de DJI et filmées en D-Cinelike, le profil de couleur vidéo unique de DJI qui préserve les ombres, les hautes lumières et les tons moyens pour la post-production.

DJI a présenté la O3 Air Unit , son dernier système combiné de caméra de vue à la première personne et de transmission destiné aux pilotes de drones qui souhaitent explorer les courses et les expériences FPV.