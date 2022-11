by

Microsoft Teams propose désormais le Solitaire et le Minesweeper

Cela peut sembler contre-productif, mais Microsoft déploie une nouvelle fonctionnalité qui non seulement vous permet de jouer à des jeux au travail, mais l’encourage activement. Le solitaire a longtemps été considéré comme le meilleur moyen de perdre du temps au travail, et maintenant Microsoft veut transformer ce vieux dicton en une chose littérale.

Microsoft Teams est mis à jour avec Jeux pour le travail, qui est une collection de jeux auxquels les collègues de travail peuvent jouer ensemble sur Teams. La gamme comprend des jeux tels que Microsoft Solitaire, Microsoft IceBreakers, Microsoft Mineweeper, Microsoft Wordament, et elle est alimentée par Microsoft Casual Games sous Xbox Game Studios.

Malgré sa nature contradictoire, il y a une théorie assez solide derrière tout cela : amener les collègues à interagir à nouveau à un niveau plus décontracté au travail, ce qui permet de renforcer la confiance et d’améliorer les relations professionnelles. Selon Microsoft, cet aspect social du travail fait défaut depuis le passage au télétravail et au travail hybride.

Microsoft explique que tous les jeux disponibles pour les utilisateurs de Teams ne comportent pas de publicité et que, de plus, certains d’entre eux peuvent être joués ensemble. D’autre part, Solitaire propose un mode spectateur qui permet aux utilisateurs de Teams de regarder un de leurs collègues jouer et de discuter en temps réel.

« Désormais, vous pouvez facilement ajouter un jeu dans le contexte où se déroule le travail : dans les réunions Microsoft Teams. Choisissez parmi une sélection de jeux occasionnels favoris, notamment Microsoft IceBreakers, Wordament, Minesweeper et Solitaire — tous faciles à jouer dans des versions rapides, interactives et multijoueurs (de 2 à 250 joueurs). Ils sont sans danger pour le travail (classés “E”) et sans publicité. Pour répondre aux différents besoins des équipes, chaque jeu de l’application met l’accent sur un élément différent de la consolidation d’équipe », explique Microsoft.

Allez défier votre patron !

Pour être honnête, je suis surtout excité par le Solitaire, et Microsoft dit que c’est manifestement le jeu préféré des fans. De quoi lancer un mode de compétition en tête-à-tête pour défier votre patron lors de ces ennuyeuses évaluations trimestrielles ?

« Et Microsoft Solitaire Collection, le jeu préféré des fans, offre une compétition en tête-à-tête qui encourage la participation du groupe. Cela peut sembler un oxymore, mais la capacité multijoueur et le mode spectateur amélioré permettent à chacun, qu’il joue activement ou non, de suivre l’action et de dialoguer avec les joueurs à l’écran. C’est comme si vous donniez les réponses en regardant un jeu télévisé ou en aidant un ami à résoudre une énigme », explique la société.

Il va sans dire que tous les jeux sont disponibles gratuitement pour les utilisateurs de Microsoft Teams. D’autres jeux devraient être ajoutés à la liste au fil du temps, mais pour l’instant, Microsoft laisse les détails à la performance et aux commentaires des utilisateurs.