Google remanie son application Family Link pour faciliter le contrôle parental

L’application Family Link de Google est une excellente ressource pour les parents qui souhaitent garder un œil sur ce que font leurs enfants avec leurs appareils.

Aujourd’hui, Family Link de Google s’améliore encore grâce à une refonte de l’application qui met l’accent sur la sécurité et la communication. Si l’application Family Link a déjà été saluée pour la solidité de ses paramètres de contrôle parental, la refonte ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui permettent aux parents de surveiller plus facilement que jamais l’utilisation des appareils connectés tout en informant les enfants des paramètres de contrôle parental en place.

En plus d’une mise à jour du design qui classe l’application en trois onglets principaux (Faits marquants, Contrôles et Localisation), il y a également une liste de nouvelles fonctionnalités à venir dans Family Link. La sécurité étant un élément essentiel de l’attrait de l’application, des fonctions telles que les alertes de notification lorsqu’un appareil arrive à une destination spécifique (comme l’école ou la maison d’un ami) et la possibilité de voir l’autonomie de la batterie d’un appareil individuel sont des ajouts qui permettent aux parents d’avoir l’esprit tranquille lorsque leurs enfants quittent la maison.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons la possibilité de définir des restrictions de temps d’écran « Aujourd’hui seulement » qui n’ont pas d’incidence sur les autres limitations programmées pour les appareils.

Des ressources sont également disponibles pour informer les utilisateurs sur la sécurité en ligne, ainsi qu’une version de l’application pour navigateur Web qui permet aux parents d’accéder à toutes les fonctionnalités de Family Link depuis un ordinateur.

Les enfants auront également des informations

Les nouvelles fonctionnalités ne sont toutefois pas réservées aux parents, puisque l’une d’entre elles est consacrée à la transparence des comptes des enfants d’une famille. Grâce à cette mise à jour, les comptes des enfants seront informés plus clairement des paramètres mis en place par leurs parents, ce qui leur permettra de naviguer dans les espaces dans les limites fixées sans avoir à se heurter fréquemment à des murs.

La mise à jour fait évoluer l’application Family Link vers l’esthétique Material You que tant d’autres applications Google ont adoptée. La mise à jour de la refonte commence son déploiement aujourd’hui, 18 octobre, et devrait être terminée dans les semaines à venir. Si vous êtes impatient de découvrir le nouveau design et les nouvelles fonctionnalités, assurez-vous que les mises à jour automatiques sont activées pour l’application et consultez le Play Store.