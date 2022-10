Les spécifications du Galaxy S23 font surface avec le Snapdragon 8 Gen 2

Dès le début du cycle de fuites de la gamme Galaxy S23, il est apparu que le Galaxy S23 standard, ainsi que le S23+, seront des mises à niveau très itératives par rapport à leurs prédécesseurs.

Les rendus du Galaxy S23 de Samsung ont fait surface le mois dernier et ont révélé un design arrière analogue à celui du Galaxy S22 Ultra avec la barre de la caméra, maintenant les spécifications présumées du smartphone ont fait surface.

Selon Yogesh Brar, le Galaxy S23 conservera l’écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme la rumeur l’avait annoncé précédemment, et sera alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2 qui sera présenté le mois prochain. D’après les récentes rumeurs, il pourrait ne pas y avoir de modèle Exynos pour la série Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23

(rumoured) – 6,1 » FHD+ sAMOLED, 120 Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

—Rear Cam: 50MP (OIS) + 12 MP (UW) + 10 MP (Tele)

—Front Cam: 10MP

—8GB RAM

—128/256 GB storage

– Android 13, OneUI 5

– 3,900 mAh battery, 25W wired, 15W wireless charging —Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 18, 2022

Le smartphone est censé conserver les options 8 Go de RAM et 128 Go/256 Go de stockage interne, et une configuration de caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels, mais il pourrait comporter de meilleurs capteurs et un meilleur logiciel.

Le principal changement devrait être la batterie d’une capacité de 3 900 mAh, légèrement plus grande par rapport aux 3 700 mAh du S22. Cependant, il est dit qu’il conservera la charge rapide de 25 W et la charge sans fil de 15 W. Selon le précédent rapport, le Galaxy S23 mesurera 146,3 x 70,8 x 7,6 mm, presque comme le S22.

Un lancement en janvier

Côté logiciel, on va retrouver Android 13 avec la surcouche One UI 5. Parmi les autres spécifications, il sera résistant à la poussière et à l’eau (IP68) et disposera d’une connectivité 5G SA/NSA, 4G VoLTE, du Wi-Fi 6 802.11ax (2,4/5 GHz), du Bluetooth 5.2, et un GPS + GLONASS, du NFC et un port USB 3.1.

Les rumeurs indiquent un lancement précoce de la série Galaxy S23, il y a donc des chances que l’événement ait lieu en janvier. En l’état actuel des choses, il semble que la principale amélioration sera un nouveau design arrière et une batterie légèrement plus grande, et si cela suffirait à faire du Galaxy S23 le meilleur smartphone de 2023 reste à voir.