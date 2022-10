GitHub Copilot : l’assistant d’IA de Microsoft devient un piège pour les développeurs

Interrogés à ce sujet, Microsoft et GitHub n’ont pas réagi. Toutefois, le géant de la technologie est bien conscient des problèmes. La documentation GitHub avertit en effet que la sortie de code peut contenir des « modèles indésirables » et fait porter la responsabilité de la violation de la propriété intellectuelle à l’utilisateur de Copilot.

Matthew Butterick, qui est lui-même à la fois développeur et avocat, examine par exemple une plainte. Il semblerait que celui-ci examine actuellement deux lignes d’attaque : GitHub a-t-il entraîné Copilot de manière illicite sur du code open source qui n’était pas autorisé pour cela ? Et l’outil intègre-t-il illégalement dans le nouveau code des travaux protégés par des droits d’auteur d’autres personnes — qui ont été tirés des données d’entraînement ?

L’idée semble bonne : Microsoft a étendu la fonction de complétion de code à un composant d’intelligence artificielle. Celle-ci pouvait faire des propositions nettement plus poussées pour compléter le code et prendre ainsi en charge davantage de tâches quotidiennes fastidieuses. L’IA est entraînée à l’aide d’une grande quantité de codes sources librement accessibles, que l’on trouve aussi bien sur GitHub que sur d’autres sites Internet.