La prochaine génération de Thunderbolt d’Intel supportera des vitesses allant jusqu’à 80 Gb/s

Intel indique qu’il annoncera le marquage de sa technologie Thunderbolt de nouvelle génération, ainsi que de plus amples informations sur ses capacités, en 2023. Intel précise que les nouveaux câbles sont également rétrocompatibles . Bien que vous ne puissiez pas obtenir les vitesses dont le câble est réellement capable, il se comportera comme un câble Thunderbolt de génération antérieure ou même un câble USB Type-C si vous le branchez sur un port plus ancien ou moins puissant. Davantage de détails sur les caractéristiques du câble, une date de sortie ferme et le nom officiel du câble devraient être confirmés l’année prochaine.

Intel, quant à lui, affirme que tous les appareils certifiés conformes aux spécifications de la prochaine génération de Thunderbolt prendront en charge toutes ces fonctions. Vous aurez donc deux options si vous cherchez des appareils et des accessoires qui tirent pleinement parti de tout ce que l’USB4 v2 a à offrir : recherchez un logo Thunderbolt ou regardez très attentivement le logo USB (le Promotors Forum encourage les fabricants d’appareils à adopter de nouveaux logos qui incluent réellement les taux de données et de charge).

La spécification USB4 v2 permet aux fabricants d’appareils de proposer des ports, des câbles et d’autres dispositifs prenant en charge DisplayPort 2.1, des données bidirectionnelles à 80 Gb/s et une sortie vidéo unidirectionnelle à 120 Gb/s. Mais, il n’est pas nécessaire que les appareils disposent de ces caractéristiques pour être éligibles.

Selon Intel , la prochaine génération de la technologie Thunderbolt permettra des vitesses de transfert de données bidirectionnelles allant jusqu’à 80 Gb/s , soit le double de la vitesse de Thunderbolt 4. Et pour les applications vidéo, Thunderbolt prendra en charge la spécification DisplayPort 2.1 et des vitesses de transfert de données unidirectionnelles pouvant atteindre 120 Gb/s.