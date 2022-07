Windows 10 fonctionne encore sur 7 PC de jeu sur 10

La troisième place du classement est occupée par la version 64 bits de Windows 7, mais sans surprise, cet ancien système d’exploitation ne contrôle qu’une très petite part des appareils. Cela s’explique par le fait que Windows 7 ne reçoit plus de mises à jour depuis janvier 2020. Selon les données de Valve, Windows est installé sur un peu plus de 3 % des appareils, mais le plus surprenant est que sa part a augmenté de 0,60 % le mois dernier.

Plus précisément, Windows 10 64 bits équipe actuellement ni plus ni moins que 71,26 % des appareils sur lesquels Steam est installé. Ces données montrent toutefois une baisse de 2,63 %, manifestement due au fait que davantage d’appareils sont mis à niveau vers Windows 11.