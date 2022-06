Vous devrez probablement installer une application distincte pour votre Pixel Watch

Dans une analyse du fichier d’installation de la dernière version de la bêta de Google Play Services, les gens de 9to5Google ont réussi à activer une page de paramètres pour un nouveau service appelé « Smart Unlock ». Smart Unlock fera probablement ses débuts avec la Pixel Watch et déverrouillera automatiquement votre smartphone Android tant que votre smartwatch est déverrouillée, sur votre poignet et à proximité de votre smartphone.

