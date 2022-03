Google, Meta, AMD, Intel et d’autres créent un standard universel de chiplets pour les SoCs personnalisés

Certaines des plus grandes entreprises de technologie et de jeux de puces du monde, comme Intel, Meta, Google, TSMC, AMD et ASE, ont formé un consortium pour normaliser les chiplets, qui sont des blocs de circuits intégrés dans un system-on-chip (SoC). La coalition vise à faciliter le processus de connexion « die-to-die » dans le matériel et les logiciels et à permettre aux fabricants de « mélanger et d’assortir » les chiplets de différentes entreprises pour produire un SoC personnalisé pour les utilisateurs.

La nouvelle coalition entre ces entreprises technologiques a même élaboré la norme de spécification Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe) 1,0 pour l’industrie. Il s’agira d’une norme ouverte visant à « établir une interconnexion omniprésente au niveau du boîtier ».

Dans un contexte de pénurie mondiale de puces, qui affecte les chaînes d’approvisionnement et les opérations de nombreuses entreprises, l’UCIe a pour but d’aider les entreprises à accélérer le développement de processeurs et de circuits intégrés en utilisant des conceptions de chiplets prêtes à l’emploi provenant d’autres entreprises au lieu de développer leur propre conception à partir de zéro.

Les membres fondateurs de la norme UCIe sont Google, Meta, Intel, Microsoft, Qualcomm, Samsung, TSMC, AMD, ARM et Advanced Semiconductor Engineering (ASE). Les entreprises ont publié un livre blanc sur la norme UCIe. Cependant, les entreprises sont en train de finaliser l’incorporation en tant qu’organisme de normes ouvertes.

Les entreprises ont également du travail à faire, comme définir le facteur de forme des puces, la gestion, la sécurité renforcée et d’autres protocoles plus tard cette année. Par conséquent, les puces construites à l’aide de la nouvelle norme UCIe pourraient prendre un certain temps avant d’atteindre le marché commercial.

Une initiative intéressante

Il ne fait aucun doute que les futurs chipsets deviendront plus homogènes, grâce à la nouvelle norme UCIe. Si celle-ci arrive bientôt sur le marché, elle peut potentiellement mettre fin à la pénurie mondiale de puces. En outre, les entreprises pourraient vendre leurs conceptions de puces à d’autres entreprises afin d’étendre la portée de leur technologie. Et cela pourrait être utile pour divers appareils et services sur le marché.

Alors, que pensez-vous de la nouvelle norme de l’UCIe ? Pensez-vous qu’elle sera utile à l’industrie ?