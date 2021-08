La PS5 est rentable pour Sony moins d’un an après son lancement

Dans l’ensemble, cette situation est normale pour Sony. Toutes les consoles, qu’elles soient fabriquées par Microsoft, Sony ou Nintendo, commencent généralement leur cycle de vie en vendant à perte. Ces pertes sont ensuite compensées par les ventes d’autres produits, comme le matériel, les logiciels ou, plus récemment, les services d’abonnement comme PS+ ou PlayStation Now.

Lors de cet appel, Totoki a également noté que Sony a obtenu les semi-conducteurs nécessaires pour produire suffisamment de PS5 pour atteindre son objectif de vendre 14,8 millions d’unités au cours de la première année fiscale de la console. À ce jour, la PlayStation 5 s’est déjà vendue à plus de 10 millions d’unités , ce qui en fait la console PlayStation la plus rapidement vendue de l’histoire de Sony.

Cette information a été révélée lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs après la publication des résultats financiers de Sony pour le premier trimestre 2021, comme le rapporte Bloomberg. Selon le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, la PlayStation 5 standard, qui coûte 499 euros et équipée d’un lecteur de disque, ne se vend plus à perte. Bien qu’il semble que la PS5 Digital Edition — qui est vendue au prix de 399 euros — se vende toujours à perte, Totoki a également déclaré que les ventes d’accessoires et de PS4 compenseront bientôt cette perte.