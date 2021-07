Microsoft Edge : nouveaux groupes d’onglets et fonction « image dans l’image »

Microsoft Edge, le navigateur phare de la société, a reçu des mises à jour tout au long de l’année. Et, ce n’est pas fini. La feuille de route actuelle des fonctionnalités de Edge révèle que des changements intéressants seront bientôt apportés au navigateur. Bien qu’il y ait également des mises à jour plus petites en cours de développement, les deux principales nouveautés pour Edge sont les groupes d’onglets et l’image vidéo dans l’image (PiP).

La feuille de route présentée par Microsoft couvre une période allant de la fin de l’année dernière à septembre 2021 et comprend plus de 70 modifications de Microsoft Edge. Un grand nombre de ces changements ont déjà été mis en œuvre, comme l’ajout de la date de naissance au remplissage automatique ou la possibilité de supprimer en bloc les mots de passe. Cependant, les plans de Microsoft pour le reste de l’année sont légèrement plus intéressants que les changements mineurs de qualité de vie que nous avons reçus jusqu’à présent.

L’un des changements que de nombreux utilisateurs d’Edge attendaient peut-être avec impatience est le regroupement d’onglets. Déjà présents dans Google Chrome, les groupes d’onglets permettent aux utilisateurs d’organiser les onglets du navigateur. Les utilisateurs de Edge pourront les classer en fonction de groupes définis par l’utilisateur. Les onglets s’afficheront alors dans des sections distinctes et seront faciles à distinguer d’autres groupes d’onglets. Il sera également possible de déplacer les onglets au sein de leurs groupes désignés afin de les organiser. Cette modification sera ajoutée avec la version 93 de Microsoft Edge, qui, selon Microsoft, devrait être publiée ce mois-ci.

La prochaine fonctionnalité à noter est liée à la fonction d’incrustation d’image vidéo (PiP). Cette fonction est déjà disponible dans Chrome par une extension. Si la fonction PiP fait déjà partie de Edge depuis un certain temps, sa découverte et son utilisation n’étaient pas très intuitives. Microsoft apporte des améliorations qui pourraient rendre son utilisation plus répandue.

Le mode Picture in Picture permet aux utilisateurs de regarder des vidéos dans une fenêtre flottante dans le coin de leur écran. Il est possible d’interagir avec la vidéo à tout moment afin d’agrandir la fenêtre, de mettre la vidéo en pause, etc. Le petit aperçu de la vidéo peut également être déplacé sur l’écran, et même hors de l’écran. Dans Edge, l’accès à cette fonctionnalité était auparavant une véritable corvée. À partir de la version 93 de Microsoft Edge, la fonction PiP sera accessible à partir d’une barre d’outils de survol. Il suffira de passer la souris sur une vidéo active pour que les utilisateurs puissent la regarder en mode PiP. Cette amélioration est encore en cours de développement et devrait être lancée en septembre.

Bientôt la traduction automatique

Parmi les autres fonctionnalités qui seront bientôt disponibles sur Edge, citons la traduction automatique pour les langues inconnues, l’amélioration des mesures de sécurité pour les familles et l’historique des prix sur Amazon Prime ainsi que sur neuf autres revendeurs. Selon Microsoft, nous pouvons nous attendre à voir toutes ces fonctionnalités en septembre ou plus tard.

Microsoft ayant récemment annoncé la date de mise hors service d’Internet Explorer, le nouveau navigateur Edge, basé sur Chromium, est son principal navigateur. Il est probable que la société continuera à mettre à jour Edge afin d’essayer de concurrencer d’autres navigateurs majeurs, tels que Chrome et Firefox, mais aussi pour s’aligner sur le Windows 11 orienté vers la productivité, dont la sortie est prévue dans le courant de l’année.